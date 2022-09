Northampton 38-22 London Irish

Les Saints ont retrouvé le goût de la victoire. Après une défaite inaugurale sur la pelouse de Sale, Northampton accueillait les London Irish pour se relancer. Les locaux se sont attachés à démarrer la rencontre tambours battants en signant un 10-0 à la pause. Mais c’est dans le second acte que Northampton fera plier son adversaire avec deux essais en trois minutes. Les Irish sauveront l’honneur en réduisant l’écart en fin de rencontre mais seront trop courts pour s’approcher d’un point de bonus défensif. Avec quatre essais (Augustus, Sleightholme, Mitchell, Furbank), Northampton accroche le bonus offensif.

Bath 20-37 Sale

Les Sharks, eux, continuent de mordre leurs adversaires. Ce week-end, Bath a fait les frais de la puissance des Requins dès le premier acte. Malgré un carton rouge concédé dès la septième minute, Sale a validé sa domination physique en collant un impressionnant 23-6 à la pause. Si Bath est revenu à dix points à l’entame de la seconde période, Tom Curry et Jono Ross se sont chargés de définitivement écarter leurs opposants.

Harlequins 27-30 Saracens

Pour le choc de cette deuxième journée de Premiership, les Saracens disputaient leur première rencontre dans l’antre des Harlequins. Cueillis à froid d’entrée par deux essais londoniens, les Sarries ont passé toute la première période à courir après le score. Menés de douze points à la pause, les triples champions d’Europe ont ensuite signé un épatant come-back. Max Malins et Nick Tompkins ont permis à leurs coéquipiers de revenir sur les talons des Harlequins avant que Daly ne passe la pénalité de la gagne à un quart d’heure du terme.

Leicester 36-21 Newcastle

Les Tigers étaient attendus, ils ont répondu présent. Après un premier revers concédé face à Exeter, le champion en titre a sorti les muscles contre Newcastle. Avec quatre essais en première période, dont un doublé de Nemani Nadolo, Leicester a très vite fait le trou. Le point de bonus offensif en poche, les Tigers ont ensuite gérer leur avance pour finalement s’imposer avec quinze points d’avance.

Wasps 8-23 Bristol

Les Ours de Bristol peuvent remercier Callum Sheedy. L’ouvreur gallois a marqué dix-huit des vingt-trois points de son équipe pour s’offrir les Wasps. Essai, pénalités, transformations, drop… Sheedy a rendu une copie parfaite et a permis à ses coéquipiers de prendre le large en seconde période. Seulement menés 10-5 à la pause, les Wasps n’ont jamais pu trouver de solution pour contrer Sheedy et renverser la vapeur.

Worcester 21-36 Exeter

Dans un contexte brûlant à Worcester, les Warriors n’ont rien pu faire face à Exeter. Si le public a pu oublier pendant quatre-vingt minutes le risque de disparition du club, les coéquipiers de Gareth Simpson n’ont pas vu le jour dans le premier acte. Un doublé de Capstick et un essai de Joe Simmonds ont notamment donner à Exeter un avantage de quinze points à la pause. Exeter a continué d’appuyer sur l’accélérateur en deuxième période pour finalement s’imposer 36-21 avec le bonus offensif. L’enjeu était ailleurs pour Worcester.