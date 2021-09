Bristol 9-26 Saracens, les Sarries concassent les Bears

La saison 2021-2022 de Premiership a commencé de la meilleur des manières avant l'énorme choc entre Bristol et les Saracens. Et ce sont les hommes de la capitale qui se sont adjugés la victoire. Les spectateurs ont eu droit à une première mi-temps accrochée avec un score de parité, 9-9. C'est en seconde mi-temps que les Sarries ont accéléré la cadence pour faire craquer les locaux. L'ancien montpelliérain Alex Lozowski est l'auteur de 21 points au pied. Servi par ce même Lozowski au pied, Alex Lewington a inscrit le seul essai de son équipe en fin de match pour enfoncer le clou. Malgré une bonne performance de son arrière Charles Piutau, les Bears ont déçu par leur manque de répondant en deuxième période. Réaction attendue face aux Wasps samedi.

Worcester 36-24 London Irish, sept recrues titulaires, cinq points dans la besace

Avec 7 recrues dans le XV de départ, Worcester affichait ses ambitions face au London Irish. Les Warriors manquent se font surprendre par un essai d'Ollie Hassell-Collins dans les premières minutes. Pour revenir dans le match, ils choisissent de s'en remettre aux avants. Sur une touche à 5m, un maul se forme autour de Ted Hill, le capitaine, et va dame. Après cet essai, les joueurs de Worcester déroulent. Le demi de mêlée des London Irish Ben White écope d'un carton jaune et Worcester inscrit deux essais de plus grâce à Willie Heinz et Melani Nanai. Les London Irish se rebiffent en deuxième période avec un doublé de Hoskins et un essai de Tuisue mais pas suffisamment pour inquiéter les locaux. Défaits 36-24, les Irish décrochent le point du bonus offensif pour avoir marqué autre essais, comme leurs adversaires.

Northampton Saints 34-20 Gloucester, les Jack coûte la "win"

Le match n'aura pas été parfait de la part des Saints mais l'essentiel est là. Northampton a décroché les 5 points face à Gloucester. Les Cherry & White ont souffert d'une indiscipline importante en première mi-temps, alternant entre des fautes stupides, à l'image du carton jaune de Jack Singleton pour en-avant volontaire, et des gros aveux de faiblesses, comme sur le maul écroulé à 7 mètres de l'en-but par Jack Clément. Les "Jimmies" (surnom du vainqueur) n'en demandaient pas tant et ont profité des longues minutes de supériorité numérique pour ajouter 7 points au tableau d'affichage avec un essai de Grayson. Détachés, Gloucester parvient à revenir à 7 points mais Wood anéantit les espoirs de match nul adverses avec un essai à la 74e.

Leicester Tigers - Exeter Chiefs : 34-19, le vice-champion trébuche

Premier match et première défaite pour le vice-champion d'Angleterre face à une équipe de Leicester audacieuse et agréable à regarder jouer. Les Tigers imposent le rythme d'entrée avec un jeu de passes au point et surtout trop rapide pour la défense des Chiefs. Ces derniers marquent un essai mais en encaissent trois en première mi-temps et partent aux vestiaires menés 20-5. La deuxième mi-temps est plus aboutie mais l'avance acquise par Leicester ne leur permettent pas de revenir au score. Mention spéciale à Nemani Nadolo, en forme samedi et auteur d'une percée mémorable après avoir explosé le plaquage de Joe Simmonds sur une attaque en première main.

Sale Sharks 20-19 Bath Rugby, les Sharks au suspense

Chaque équipe aura eu sa mi-temps. D'abord les Sharks avec une bonne entrée en matière. Le huit de devant est conquérant et permet à Marland Yarde et Byron McGuigan de finir dans l'en-but. Sale prend le large à la 37ème, ils mènent 17-0. Bath n'inscrit qu'une pénalité par la botte de Danny Cipriani. Au retour des vestiaires, Bath est transformé et avance enfin. Ils inscrivent consécutivement 16 poins et passent devant au score à la 74ème. Petit chassé-croisé avec une pénalité réussie de Kieran Wilkinson. Le score est de 20-19 et vient alors le tournant du match. Bath se voit offrir la pénalité de la gagne sur une faute de Sale dans les 40 adverses. Orlando Bailey, jeune ouvreur de 19 ans, a la lourde tâche de tenter cette pénalité. Il s'élance, tape, la ballon part dans la bonne direction mais s'arrête à moins de 5 mètres des poteaux. Bath décroche quand même un bonus défensif bien mérité.

Newcastle Falcons - Harlequins : 20-26

Le champions a débuté son exercice par une victoire au Kingston Park. Louis Lynaghe s'est encore mis en évidence avec une omniprésence en attaque et signe son premier doublé de la saison. Côté Falcons, la vitesse d'Adam radwan n'est pas passée inaperçue. L'ailier ouvre le score de son équipe à la 22ème sur un beau décalage de Brett Connon. Les Harlequins parviennent à mener au score sans se transcender. la fin de match et tendue. Certain de perdre, les Falcons parviennent quand même à arracher le bonus défensif grâce à une pénalité d'Hayden-Wood à la 80e.