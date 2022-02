Bristol - Wasps : 31 - 19

Après deux défaites à Worcester et à domicile contre les London Irish, Bath se reprend en battant les Wasps à l'Ashton Gate Stadium de Bristol. Les Bears ont véritablement réalisé une première mi-temps de rêve avec trois essais sur 4 inscrits dans le premier acte. Et l'entame de deuxième période avec l'essai de Leiua leur a permis de faire définitivement le break dans cette rencontre. Les essais des Wasps signés Porter et Watson en deuxième mi-temps pour les Wasps n'y changeront rien. Avec cette victoire, Bristol conserve sa 10e place et revient à neuf longueurs de leurs adversaires du jour.

Sale - London Irish : 27 - 27

Petit coup d'arrêt pour les deux formations avec ce match nul puisque Sale était sur une série de quatre victoires consécutives et les London Irish sur deux victoires d'affilée. Ce match fut un festival avec au total huit essais inscrits sur la pelouse du AJ Bell Stadium, quatre de chaque côté. Mais c'est en deuxième mi-temps que le match s'est débridé avec six essais inscrit dans le second acte. Grâce à ce match nul, les London Irish conservent leur deux point d'avance sur Sale, qui échoue à doubler leurs adversaires au classement.

Worcester - Harlequins : 21 - 29

Le duel était déséquilibré sur le papier avec l'avant dernier qui recevait le troisième du championnat. Et si le match fut serré et tendu jusqu'au bout, les favoris ont fait la différence en fin de rencontre pour s'imposer grâce à un essai de Lawday à cinq minutes du coup de sifflet final. Avec ce succès, les Harlequins entretiennent le suspens en haut du classement et restent à un petit point de la deuxième place.

Leicester - Gloucester : 35 - 23

Le leader reste leader après cette large victoire contre Gloucester sur la pelouse du Mattioli Woods Welford Road. Les Tigers Mais la victoire fut longue à se dessiner car Gloucester menait 16-14 à la pause. Mais les coéquipiers de Nemani Nadolo ont inscrit deux essais dans le deuxième acte qui leur ont permis de prendre cinq points et de conforter leur place de leader au classement par la même occasion.

Newcastle - Bath : 25 - 30

Les coéquipiers de Jonathan Joseph se refont petit à petit la cerise en cette deuxième partie de championnat. D'autant que cette victoire intervient face à une équipe également mal classée (11e). Et pourtant, les joueurs de Bath ont longtemps couru après le score puisqu'ils étaient notamment menés 18-11 à la pause. Mais les trois essais inscrits par Bath en deuxième période ont fait la différence, avec notamment le doublé de Cokanasiga en dix minutes qui a conduit les siens à une victoire bonifée. Toujours derniers, les joueurs de Bath n'ont plus que cinq points de retard sur Worcester.

Northampton - Exeter : 31 - 34

Le gros coup de cette 18e journée de Premiership est signé Exeter qui va s'imposer sur le terrain de Northampton. Un succès étriqué qui permet aux Chiefs de confirmer leur bonne forme du moment qui signent là une troisième victoire consécutive. Ce fut difficile sur la pelouse du Cinch Stadium mais les 17 points inscrits par Exeter dans les 20 dernières minutes leur ont permis de l'emporter et de conserver la tête du championnat, largement devant les Saracens;