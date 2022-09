Exeter 24-20 Leicester

Les hommes de Rob Baxter ouvraient le bal de cette nouvelle saison face au champion en titre, Leicester. À Sandy Park, Exeter a vite pris le dessus sur les Tigers, peu mordants en première période. Dominants devant, les locaux ont inscrit un essai de pénalité avant d’envoyer Solomone Kata derrière la ligne. 17-6 à la pause, un écart vite rattrapé par les rois d’Angleterre.

Hanro Liebenberg et Charlie Clare ont renversé la vapeur grâce à deux essais en vingt minutes. Mené 20-17, Exeter s’est finalement arraché sur le gong. Patrick Schickerling a délivré Sandy Park pour ouvrir la première victoire de la saison à Rob Baxter.

London Irish 45-14 Worcester

Tout autre contexte dans la capitale londonienne. Dans une rencontre opposant les Irish aux Warriors, deux formations mal classées la saison passée, les coéquipiers de Paddy Jackson n’ont fait qu’une bouchée de leurs visiteurs. 19-0 à la pause, puis 31-0 à l’heure de jeu. Complètement dépassés, les Warriors sont quand même parvenus à sauver l’honneur grâce à Curtis Langdon et Jamie Shillcock.

Newcastle 31-40 Harlequins

Le rencontre la plus spectaculaire de la journée s’est déroulée à Newcastle. Dans un chassé-croisé haletant en première période, avec cinq essais inscrits par les deux équipes, Newcastle et les Harlequins se départageaient avec trois points d’écart (17-14) à l’avantage des Falcons. Mais les coéquipiers de Marcus Smith ont ensuite enclenché le turbo. Head et Anyanwu ont planté deux essais en dix minutes pour donner aux Harlequins onze points d’avance.

Newcastle a réagi à son tour en imitant parfaitement son opposant du week-end avec deux réalisations en moins d’un quart d’heure. 31-28 à l’heure de jeu, le moment choisi par Alex Dombrandt d’annihiler tout suspense avec un doublé en fin de rencontre.

Bristol 31-29 Bath

Scénario similaire à Bristol, où les Bears recevaient Bath, dernier du championnat la saison passée. Dès la première minute, Ellis Genge a montré son impact pour sa première sous le maillot de Bristol avec un essai en puissance. À 17-16 à la pause, Bath montrait déjà un bien meilleur visage que la saison passée. Les coéquipiers de Piers Francis ont même pris neuf points d’avance à la 71e minute.

Mais deux essais d’Ellis Genge et de Will Capon ont finalement permis à Bristol de coiffer Bath. Revenus à 29-29, AJ McGinty s’est chargé de marquer la transformation de la gagne à une minute du terme.

Gloucester 27-21 Wasps

Retournement de situation incroyable à Gloucester. Après une première période catastrophique, où les Cherry and Whites étaient menés 21-0, les coéquipiers de Louis Rees-Zammit se sont subitement réveillés dans le second acte. Vingt-sept points marqués, aucun encaissé et une remontée fantastique concrétisée par un essai de pénalité et des réalisations de Rees-Zammit, Chapman et Clarke.

Sale 29-22 Northampton

En clôture de cette première journée de Premiership, les Sharks ont bien failli imiter les Wasps. À domicile, Sale a fait plier les Saints en seconde période avec trois essais marqués par Luke et Sam James, et Tom O’Flaherty. 29-3 à la 63ème minute, le point de bonus en poche, mais les Sharks se sont fait peur jusqu’au bout. Northampton a décidé de jouer tous les coups en réagissant grâce à un doublé de Collins et une réalisation de Sleightholme. Trop court toutefois pour ramener les deux points du match nul de Sale.