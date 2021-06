Elu homme du match, leur pilier international Joe Marler (30 ans, 72 sélections) a régalé, en suivant en conférence de presse. Dans son style caractéristique...

Au micro de BT Sport, le diffuseur de la Premiership outre-Manche, Marler a fait le show, devant une tribune de supporters entièrement acquis à sa cause. Extraits de la conversation, un rien surréaliste:

- "Je n'entends rien. TAISEZ-VOUS! Ils font tellement de bruit !"

- "Vous voilà champion pour la seconde fois. Qu'est-ce que cela vous inspire ?"

- "Ça m'inspire que c'est mieux que d'être champion une fois !"

- "Est-ce différent qu'il y a neuf ans ?" (les Harlequins avaient été sacrés pour la première fois en 2012, avec Joe Marler titulaire, N.D.L.R.)

- "Oui... Je... J'ai apprécié chaque petit moment aujourd'hui. En 2012, je ne comprenais rien à ce que je faisais. Rien du tout. D'ailleurs, je ne me rappelle de rien, même pas des bonnes choses. Cette fois, je suis tellement reconnaissant... Bordel, je raconte n'importe quoi! Je ne savais absolument pas ce que je vous dis. Il y a tellement de bruit !"

- "Le public vous aime tellement, aussi! Comment avez-vous inversé le cours de votre saison? Aujourd'hui, on a encore vu ce cœur, cette détermination qui vous habite depuis janvier... Qu'est-ce qui a changé ?"

- "Tellement de choses ont changé que je ne peux pas toutes les citer. Surtout que vous devez être pressés! Pour faire simple: ce groupe de mecs est devenu chaque semaine de plus en plus fort. Toujours plus fort. L'amour des uns pour les autres est immense. On a commencé à croire en ce qu'on est et qu'on voulait devenir. On n'a pas choisi la voie la plus facile. A un moment, on s'est juste dit: "on arrête de se prendre la tête, on fait les choses simplement et on va entre les poteaux. Que les fans aient quelque chose à célébrer. C'est tout. C'est fou !"

- "Je ne veux pas vous laisser partir, j'adore cette interview ! Je veux rester avec vous."

- "Ah ouais ? Ben moi, je m'en vais !"