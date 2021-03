Gloucester 34 – 18 Exeter

Gloucester recevait Exeter pour le premier match de la 15e journée de Premiership. Pourtant avant-dernier du classement, les rouge et blanc ont surclassé les 2e du championnat. D'entrée de jeu, le talonneur Henry Walker marque le premier essai de la rencontre. Il ne faut pas attendre plus de trois minutes avant la réponse d'Exeter, par Josh Hodge, qui parcourt 70 m ballon en main, laissant sur place la défense adverse mais la transformation est manquée. Au quart d'heure de jeu, Billy Twelvetrees écope d'un carton jaune pour plaquage haut, ce qui permet à Exeter d'inscrire un deuxième essai. En infériorité numérique, Gloucester ne lâche pas et parvient à marquer un essai après une bonne prise de balle en touche, élevant le score à 14 – 15. Dix minutes après la reprise, le jeune Écossais Charlie Chapman trouve un trou dans la défense d'Exeter et inscrit le troisième essai. En fin de rencontre, Exeter prend deux cartons jaunes, permettant à Gloucester d'inscrire un 4e et dernier essai et ainsi s'imposer 34 – 18.

Bristol 35 – 33 Harlequins

Bristol s'est fait peur mais gagne une nouvelle fois. Après une pénalité manquée de Marcus Smith, qui vient s'écraser sur le poteau Bristol remonte tout le terrain jusqu'en l'en-but adversaire, pour le 1er essai de la rencontre. Cinq minutes plus tard, les Harlequins ripostent et le troisième ligne de Bristol, Ben Earl prend un jaune. À 14, Bristol parvient à inscrire un nouvel essai, signé Dave Attwood. Seulement deux minutes plus tard, une perte de balle en défense de Bristol permet aux Harlequins de marquer leur deuxième essai. À la demie-heure de jeu, Piers O'Connor bien servie, marque le dernier essai de la première mi-temps, transformé par Callum Sheedy. Le 3e et dernier essai des Harlequins arrive à la 68e. Bristol ne s'avoue pas vaincu est inscrit deux essais dans les cinq dernières minutes du match et repassent devant au score grâce à la transformation réussie par Sheedy. Score final 35 à 33.

London Irish 36 – 33 Bath

Dans ce duel de milieu de classement, les London Irish se sont imposés de justesse. Il faut attendre la 7e minute pour voir le premier essai de la rencontre, grâce à une percée de Jonathan Joseph. Après un plaquage haut, Charlie Ewels est expulsé 10 minutes. Les London Irish en profitent et marquent deux essais. Mené, Bath reprend l'avantage dès la reprise avec un essai d'Anthony Watson. Les London Irish ne démordent pas et inscrivent leur 3e essai après avoir récupéré le ballon dans leurs 22 mètres et avoir remonté tout le terrain. Tom Dunn prend un rouge à l'heure de jeu, pour avoir donné un coup de coude et les London Irish marquent dans la foulée sur l'aile droite, augmentant le score à 31 – 23. Charlie Ewels prend un 2e carton jaune, synonyme de rouge, Bath doit alors finir à 13. Les verts marquent alors leur 5e essai. En fin de rencontre, les London Irish prennent deux cartons jaunes et Bath en profite pour inscrire deux essais mais cela ne suffira pas pour revenir. Les London Irish s'en sortent 36 à 33.

Worcester 14 – 62 Northampton

À domicile, Worcester ne concrétise pas non plus, encaissant une 12e défaite consécutive. Dès la 3e minute, l'arrière de Northampton, George Furbank ouvre le score. Worcester recolle au score grâce à un essai sur l'aile droite de Chris Ashton. Juste avant la pause, Ollie Sleightholme, permet à Northampton de repasser devant. Au retour, Freeman, rentré en jeu à la 30e, réalise un coup de pied rasant, permettant à son demi de mêlée de marquer. Pour ne pas arranger les choses, Ashton prend un carton rouge à la 50e minute. Worcester est déjà mené 22 à 7 et ça ne s'arrangera pas. Ollie Sleightmore marque une nouvelle fois et inscrira dans le match un total de quatre essais. Piers Francis et David Ribbans marqueront eux aussi dans la rencontre, à dix minutes d'intervalle. Malgré un deuxième essai pour Worcester à la dernière minute, les Saints vont s'imposer 62 à 14 avec pas moins de 8 essais.

Wasps 19 – 20 Sale

Pour voir le premier essai de la rencontre, il n'a pas fallu attendre trop longtemps. Le talonneur de Sale, Akker Van Der Merwe, aplatit à la 11e minute et Robert du Preez transforme l'essai. Seulement trois minutes plus tard, les Wasps répondent par un essai du trois-quarts, Malakai Fekitoa, permettant à son équipe de recoller au score. Le reste de la première mi-temps ne verra pas plus de points pour les deux équipes. Après la pause, les joueurs de Sale se retrouvent à 14 contre 15 après le carton jaune de Lukes James et passent à 13 sept minutes plus tard après un nouveau carton jaune à cause d'un plaquage haut du marqueur d'essai. L'indiscipline continue puisque c'est au tour de Byron McGuigan d'en prendre un, permettant aux Wasps de passer devant, 16 - 13, puis un 4e carton est sorti pour AJ MacGinty. Malgré une supériorité numérique conséquente sur une bonne partie de la seconde période, les Wasps ne parviennent pas à marquer d'essai mais inscrivent trois nouveaux points grâce à la botte de Jimmy Gopperth. La fin de rencontre se passe mal pour les Wasps. Gabriel Oghre prend un carton jaune et les Sharks marquent un essai dans la foulée par un bel effort collectif. La transformation est réussit, les Sales Sharks remportent le match 20 à 19.

Leicester 26 – 12 Newcastle

Pour ce dernier match de la 15e journée, Leicester recevait Newcastle. Et c'est Leicester qui ouvre le score en inscrivant le premier essai de la rencontre, par le troisième ligne, Hanro Liebenberg, bras tendu pour toucher la ligne d'en-but. Essai transformé par George Ford, qui passera aussi trois pénalités en première mi-temps. Les joueurs de Newcastle souffrent et le carton jaune pour Darren Barry en toute fin de premier acte n'arrange rien. À la pause, ils sont menés 16 - 0. En seconde période, c'est au tour du numéro 8 des Tigers de prendre un jaune. En supériorité numérique, Newcastle en profite et marque un essai, non sans mal, après une longue phase de pick and go. Sur l'action, George Martin écope lui aussi d'un jaune, réduisant à 13 le Leicester. De retour au complet, les Tigers marquent un nouvel essai à 4 minutes de la fin de la rencontre. Newcastle ne s'avoue pas totalement vaincu et parvient à inscrire un dernier essai, malheureusement l'écart était trop grand, Leicester l'emporte 26 à 12.

À noter l'indiscipline grandement sanctionnée. Les arbitres ont souvent mis la main à la poche pour sortir un total de 18 jaunes et 3 rouges seulement sur cette 15e journée de Premiership.