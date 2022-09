Bath 31-39 Wasps

Les Wasps piquent à nouveau. Après leur première défaite à domicile la semaine dernière contre Bristol, les coéquipiers de Joe Launchbury ont frappé fort sur la pelouse de Bath. Dans le premier acte, les visiteurs ont fait exploser les locaux avec trente-et-un points au compteur et trois essais en sept minutes. Bath a finalement réagi en deuxième période mais l’écart était trop grand pour passer devant les Wasps. Avant-derniers, les coéquipiers de Jonathan Joseph n’ont toujours pas connu de victoires cette saison.

Exeter 43-42 Harlequins

Plus de soixante-dix points marqués, une ordie d’essais et un dénoument hollywoodien, Exeter-Harlequins s’est transformé en un show retentissant en Angleterre. Pourtant les Chiefs avaient fait tout le travail pour se rendre la partie facile, avec un score de 31-7 à la mi-temps. Complètement décomplexés et obligés de jouer tous les ballons, les Harlequins ont fait parler leur vitesse et leur efficacité en infligeant un cinglant 28-0 en vingt minutes. Joe Marchant permettait même aux Quins de mener 42-38 à dix minutes du terme. Liquéfiés en seconde période, les Chiefs peuvent remercier le puissant Christ Tshiunza auteur de l’essai libérateur à la 81ème minute.

Bristol 40-36 London Irish

Le spectacle était au rendez-vous à Bristol. Les hommes de Pat Lam ont réalisé une rencontre au “coup par coup”. En menant 26-10 à la pause, les Bears se sont fait rejoindre par les Irish à la 52ème minute, mais ont porté un deuxième coup de griffe pour prendre le large, 40-24 dix minutes plus tard. Avec le bonus offensif en poche, Bristol s’est endormi en fin de rencontre en encaissant deux essais dans les cinq dernières minutes. Mais les Ours ont résisté pour finalement se classer à la deuxième place de la Premiership.

Northampton 21-41 Leicester

Les Tigers, eux, ont mis une mi-temps à mordre leurs adversaires du week-end. À Northampton, les Saints ont frappé en premier et ont fait déjouer le champion en titre. Mitchell puis Freeman ont permis aux locaux de mener 14-10 à la pause. Vexé, Leicester a ensuite appuyé sur l’accélérateur avec un triplé de l’inévitable Freddie Steward. Ce n’est qu’en fin de rencontre que les Tigres ont maté les Saints avec quatre essais en onze minutes. Leicester est troisième, Northampton est huitième.

Saracens 41-39 Gloucester

Les Sarries reviennent d’outre-tombe. Les triple champions d’Europe ont failli connaître une énorme désillusion sur leur pelouse face à Gloucester. Après une première période de qualité (20-15), les Saracens ont subi un trou d’air et se sont retrouvés menés 20-36 à l’heure de jeu. Mais les coéquipiers d’Owen Farrell se sont soulevés pour terminer la rencontre en boulet de canon. Le héros du week-end se nomme Tom Woolstencroft, auteur d’un doublé libérateur pour les Sarries, dont un essai sur la sirène.

Worcester 39-5 Newcastle

Les Warriors respirent enfin. Si le sort financier du club n’est toujours pas acté, les supporters de Worcester ont pu apprécier une victoire autoritaire de leurs joueurs. Face à Newcastle, les Warriors ont vite éteint la bonne entame des Falcons et ont vite retrouvé le sourire grâce à des essais de Hearle, Van der Merwe, Simpson, Kvesic et Batley. Une victoire bonifiée qui fait un bien fou à Worcester aujourd’hui onzième.