Bath 19 - 18 Leicester

Ce week-end, Bath a signé sa troisième victoire consécutive au bout du suspense ! Face aux Leicester Tigers, la rencontre n'avait pas bien commencé pour Jonathan Joseph et ses coéquipiers. Dès la quatrième minute, Nemani Nadolo, l'ancien ailier de Montpellier, faisait parler toute sa puissance et franchissait la ligne pour donner l'avantage à son équipe. Une vingtaine de minutes plus tard, le jeune troisième ligne aile Ted Hill lui répondait à l'issue d'une superbe relance. Menés de quatre points à la sirène, les Bathoniens ont, par l'intermédiaire de leur ailier Will Butt, inscrit l'essai de la victoire dans les tous derniers instants du match.

Gloucester 21 - 27 Newcastle

Quel coup de Newcastle ! En diffciulté depuis l'entame de la saison, les Falcons ont infligé à Gloucester sa première défaite à domicile. Dominateurs en première période, Newcastle menait 24-7 à la pause, avec notamment trois essais inscrits. Malgré un retour de Gloucester durant le second acte, les actuels neuvièmes de Premiership ont tenu bon et se relancent dans le championnat. Lors de la prochaine journée, ils accueilleront les Exeter Chiefs tandis que Gloucester ira chez les Harlequins.

Exeter 22 - 17 London Irish

Exeter renoue avec le succès après trois défaites de rang. A l'issue d'un premier acte maîtrisé, dans lequel les Chiefs ont inscrit 19 points, Exeter a vu les London Irish revenir peu à peu au score, mais jamais au point d'être inquiété. Derniers de Premiership et sur une série de quatre défaites de suite, les London Irish ont du mal en ce début de saison. Le déplacement à Leicester la semaine prochaine sera déjà crucial pour les joueurs de Declan Kidney.

Saracens 45 - 39 Northampton

Les Saracens semblent inarrêtables cette saison. Avec neuf succès en autant de rencontres, le club basé dans la ville de Watford compte déjà 15 points d'avance sur son dauphin, les Sale Sharks. Mais contre Northampton, les habituels coéquipiers d'Owen Farrell se sont fait une frayeur. Menés de 22 points à l'heure de jeu, les Sarries ont réalisé une remontée que beaucoup pensaient impossible. Après deux essais inscrits coup sur coup, les Saracens ont dans les cinq dernières minutes réussi à prendre l'avantage grâce à un essai d'Elliot Daly. Une fin de match de folie, qui permet aux hommes de McCall de poursuivre leur incroyable série de victoires.