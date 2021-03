Leicester 33 – 32 London Irish :

Il n’a fallu que 39 secondes aux London Irish pour inscrire le premier essai du match grâce à l’ancien joueur de Perpignan, Paddy Jackson. Leicester tente de revenir et suite à de nombreuses percussions, le jeu part sur le large et une superbe remise intérieure permet à l’ailier, Kobus Van Wyk, de remettre son équipe dans le match. À la pause, les deux équipes sont à égalité (13-13). Dès l’entame du second acte, Leicester s’installe dans le camp de son adversaire et inscrit un essai en force. Zack Henry transforme et ajoute une pénalité, qui porte le score à 23-13.

Les joueurs de la capitale ne baissent pas les bras et Hassell-Collins remet son équipe dans le match. Enfin, presque puisque son coéquipier Hepetema se voit sanctionné d’un carton rouge. Murimurivalu en profite et avec la transformation de McPhilipps, Leicester possède 15 points d’avance. Pourtant la fin de match sera bien plus animée que prévu. Wayne Barnes siffle un essai de pénalité en faveur des London Irish, leur troisième du match. Même s’ils ne peuvent plus remporter le match, les hommes de Goodrick-Clarke vont chercher la touche et inscrivent un essai synonyme de bonus défensif et offensif, qui leur permettent de prendre deux points.

Sale 31 – 16 Newcastle :

Sale enchaîne. Une semaine après avoir battu Exeter, les Sharks se sont tranquillement imposés face à Newcastle à domicile malgré une légère frayeur lorsque Newcastle, alors à 15 contre 14, a inscrit un essai revenant à 8 points à 5 minutes de la fin. Mais l’essai de Du Preez 3 minutes après a mis fin à tout espoir pour les Falcons. Avant cela, la charnière des Sharks s’était mise en évidence. C’est d’abord le demi de mêlée champion du Monde, Faf De Klerk qui servait magnifiquement son ailier Marland Yarde qui allait inscrire son quatrième essai de la saison et le premier de son équipe.

Avant que Alan MacGinty ne réalise le geste du week-end. Une superbe chistera alors qu’il était en déséquilibre et qu’il allait sortir en touche pour servir son deuxième ligne Luke James. Sale est quatrième avec 36 points à 2 points des Harlequins et 4 des Chiefs. Les Falcons, quant à eux, sont septième.

Bath 16 – 38 Exeter :

Une rencontre qui opposait deux formations dont les formes étaient diamétralement opposées. D’un côté Bath qui restait sur 3 victoires consécutives et d’un autre, Exeter, qui sortait de deux défaites d’affilée. C’est Bath qui, dans la continuité de ces dernières semaines, débutait parfaitement le match grâce à un essai de McConnochie et 8 points de Rhys Priestland. Exeter réagissait tout d’abord par l’intermédiaire de son ailier O’Flaherty et puis de son serial scoreur Sam Simmonds, qui inscrit son treizième essai de la saison en douze matchs. Priestland ajoute 3 points, les derniers de son équipe.

Par la suite les deux seconde ligne Jonny Gray et Sam Skinner, par deux fois, vont à leur tour derrière la ligne portant le score à 16-31 et assurant le bonus offensif à leur équipe. Tom O’Flaherty, en toute fin de match, marque également son doublé et alourdit le score. Exeter se reprend après deux week-ends difficiles et reste deuxième au classement.

Wasps 19 – 20 Gloucester :

Gloucester n’avait remporté qu’une seule victoire depuis le début de l’exercice avant la semaine dernière. Ce lundi, les Gallois en comptent 3 ! Après une victoire aux dépens de Worcester, Gloucester s’est offert sa première victoire à l’extérieur, sur la pelouse de la Ricoh Arena face aux Wasps. Mais que ce fut dur. Alors qu’ils avaient parfaitement entamé la rencontre avec un essai de leur talonneur Socino, les coéquipiers de Rees-Zammit, qui n’était pas présent sur la pelouse, ont ensuite écopé d’un carton rouge. Pourtant ce sont bien eux qui inscrivaient le second essai du match par Chris Harris. 17-0 en faveur de Gloucester à la pause.

Mais les Wasps se sont réveillés d’entrée de seconde mi-temps et ont inscrit coup sur coup deux essais qui ont complètement relancé la rencontre. Les « Guêpes » passaient même devant au score à 10 minutes du terme grâce à un essai de son ailier anglais, Joshua Bassett, seulement son deuxième de la saison. Sauf que cette équipe de Gloucester a trouvé d’incroyables ressources pour arracher une dernière pénalité. Billy Twelvetrees ne se rate pas et la réussit. Victoire d’un petit point et Gloucester quitte son fauteuil de lanterne rouge.

Worcester 23 – Bristol 24 :

Décidément, encore un match où les deux équipes se sont rendu coup pour coup. Et une nouvelle victoire d’un petit point. Pourtant, sur le papier, le duel était déséquilibré. Worcester qui venait de concéder une défaite face à Gloucester n’était pas dans la meilleure forme. Néanmoins, les Warriors ont envoyé du jeu tout au long de la rencontre, avec à la clé, de superbe essai dont le second, une merveille d’action collective. Sauf qu’en face, Ratu Naulago était en très grande forme. L’ailier fidjien avait inscrit, en première mi-temps, les deux premiers essais de son équipe, les deux non-transformés ce qui permettait de à Worcester de rester dans le match.

Les Warriors menaient à 10 minutes de la fin. Mais c’était sans compter sur Naulago, qui allait briser les rêves des partenaires de Chris Ashton en inscrivant un triplé. 23-22. Il fallait donc transformer pour passer devant. Callum Sheedy ne tremble pas et offre la victoire à Bristol, qui permet aux Bears de compter six points d’avance sur Exeter.

Harlequins 37 – 19 Northampton :

Après avoir perdu sur la pelouse de Newcastle, les Harlequins voulaient se reprendre à la maison face à Northampton et c’est chose faite. Ce succès est leur quatrième lors des cinq dernières rencontres. Le match avait mal débuté puisque c’est l’ailier de Northampton, Tom Collins, qui inscrivait le premier essai de la partie. Les Harlequins réagissent de la meilleure des manières après un excellent coup de pied du numéro 0 Marcus Smith, qu’avait parfaitement suivi Tyrone Vert. Deux minutes plus tard, c’est le deuxième ligne Stéphan Lewies qui fait le break pour les locaux.

Les défenses étant absentes, Northampton en profite pour réduire le score grâce à son demi de mêlée, Tom James. 17-12 à la 14e minute ! Il faut attendre 15 minutes pour voir un nouvel essai, cette fois-ci l’œuvre de Mike Brown. 27-12 à la mi-temps. La seconde mi-temps sera moins enthousiasmante avec un essai de chaque côté. Score final, 37-19 en faveur des Harlequins qui restent troisième au classement.