Bristol 14-50 Exeter

C’est le gros coup de cette 5ème journée. Pour cette rencontre entre deux prétendants au titre, Exeter s’est d’abord fait surprendre dès la quatrième minute sur un essai des Bears, inscrit par Toby Fricker. Si Nowell et Woodburn ont permis aux Chiefs de mener de dix points à la pause (7-17), les hommes de Rob Baxter ont ensuite annihilé tout suspense en passant cinquante points à leurs hôtes du week-end. Woodburn et Nowell y sont allés de leur doublé, Cowan-Dickie, Capstick et Von Heerden ont ensuite alourdi l’addition. Exeter est 3ème, juste devant Bristol.

Leicester 16-26 Sale

Autre performance de taille en Angleterre avec l’exploit réalisé par Sale sur la pelouse de Leicester. Les Sharks ont croqué les champions en titre grâce à la puissance de leurs avants, symbolisée par l’essai de Tom Curry en deuxième période. Les Tigers menaient pourtant 16-12 à la pause mais ont encaissé quatorze points de suite, laissant le point de bonus offensif à Sale. Leicester a déjà encaissé sa troisième défaite de la saison et digère mal sa saison dorée. À l’inverse, les Sharks sont toujours invaincus et sont deuxièmes.

Bath 17-21 Gloucester

Dans la deuxième partie de tableau, Bath poursuit son début de saison catastrophique. Après quatre défaites inaugurales, les coéquipiers de Piers Francis ont subi la puissance du Puma Matias Alemanno, auteur d’un doublé pour Gloucester. Menés 21-7 à la pause, Bath est revenu à quatre longueurs des visiteurs, qui malgré trois cartons jaunes concédés, ont tenu jusqu’au bout leur avance. Les Cherry and Whites remontent à la 7ème place.

Newcastle 14-34 Saracens

Les Sarries continuent eux aussi de marcher sur la Premiership. Les hommes de Mark McCall n’ont fait qu’une bouchée de Newcastle et signent leur quatrième victoire bonifiée de suite. Les triples champions d’Europe n’ont eu besoin que d’une demi-heure pour sceller le sort de la rencontre. Lewington, Pifeleti et Lozowski sont tous les trois passer derrière la ligne pour donner un avantage de vingt-six points à la mi-temps. Owen Farrell et ses coéquipiers ont ensuite géré leur rencontre en décrochant un nouveau point de bonus grâce à l’inévitable Max Malins. Newcastle a sauvé l’honneur avec deux essais marqués en fin de rencontre. Les Falcons sont avant-derniers.

Wasps 36-40 Northampton

Dénouement de folie à Coventry. Les Wasps ont démarré la rencontre tambours battants avec deux essais coup sur coup de Willis et Odogwu et huit points au pied d’Umaga. Les Saints ont arraché un essai à la 39ème minute pour revenir à 18-11 à la pause et a sonné le début de la révolte. Sleightholme a lui aussi terminé sa course dans l’en-but des Wasps avant qu’Umaga ne sorte sur carton rouge sur plaquage haut. Un véritable tournant pour Northampton qui a fini la rencontre en boulet de canon avec deux essais dans les deux dernières minutes.