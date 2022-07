Dans son communiqué, le club anglais explique que c'est à la suite de six mois de tests que le diagnostic d'Ed Slater a été confirmé. "Tout le monde à Gloucester Rugby - les joueurs, la direction et le personnel - s'est engagé à soutenir Ed, sa femme Jo et ses trois enfants de quelque manière que ce soit. Nous savons qu'il en sera de même pour les supporters de Gloucester et Leicester, ainsi que pour la communauté du rugby au sens large", déclare le club. Gloucester a mis en place une cagnotte sur laquelle il est possible de faire un don.

De son côté, Ed Slater s'est exprimé sur son compte twitter : "Je tiens à remercier tout le monde pour tous vos messages de soutien et de générosité. Cela nous donne, à moi et à ma famille, beaucoup de force dans une période de tristesse. Je vais relever ce défi de front. En fin de compte, je ne peux pas gagner, mais je me battrai de toutes mes forces. L'espoir n'est pas perdu."

Passé par Nottingham, Leicester et Gloucester, le deuxième ligne laisse donc derrière lui plus de dix ans de carrière.