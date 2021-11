Bath Rugby 16 - 23 Exeter Chiefs

Après la défaite frustrante de la huitième journée face à Newcastle, Exeter a renoué avec la victoire en s'imposant 23-16 face à Bath. C'était pourtant mal parti pour les visiteurs qui en première période ont eu du mal à mettre leur jeu en place. Exeter rentre tout de même avec l'avantage à la pause. En deuxième mi-temps plus jamais Bath ne repassera devant au score permettant aux hommes de Rob Baxter de s'offrir une victoire précieuse pour rester dans la course aux phases finales.

Bristol Bears 20 - 36 Northampton Saints

Le doublé de Tommy Freeman ont bien aidé les Northampton Saints à s'imposer contre les Bristol Bears à Ashton Gate. C'est pourtant Bristol qui a ouvert le score grâce à un essai tout en force sur un maul du talonneur. Mais rapidement les Northampton Saints se montrent plus réalistes et ne manquent pas une occasion de scorer. C'est en fin de seconde période que tout s'emballe pour Northampton qui ne laisse rien passer. Les Bears eux se retrouvent en difficulté et dans l'incapacité de rattraper leur retard.

Wasps 33 - 35 Gloucester Rugby

Gloucester a démarré fort sur la pelouse des Wasps en marquant un premier essai après 10 minutes de jeu. La réponse des Wasps fut quasi-immédiate mais dans l'ensemble ce sont les hommes de George Skivington qui ont dominé la partie en menant tout au long de la première période avant de se faire peur en deuxième mi-temps. Effectivement les Wasps ont réagit et ont presque failli repasser devant leurs adversaires du jour, mais c'est finalement Gloucester qui s'est offert une victiore chez les Wasps.

Harlequins 19 - 22 London Irish

Le derby londonien était l’une des affiches de cette 9e journée de Premiership, les London Irish devant à tout prix l’emporter pour ne pas se laisser distancer dans la course à la qualification, face à des Quins toujours en quête d’une deuxième couronne consécutive. Et à la surprise générale, sur le pré du Twickenham Stoop, ce sont les champions en titre qui se sont inclinés (19-22). Les partenaires de Tommaso Allan ont en effet vu Agustin Creevy et les siens leur jouer un bien vilain tour, faisant basculer la rencontre en l’espace de quelques petites minutes, avec des essais de Rob Simmons (51e) et de Ben White (57e). Les locaux manquent donc une occasion de revenir à portée de fusil du leader, Leicester.

Nexcastle Falcons 24 - 24 Worcester Warriors

Reportée à samedi en raison de la tempête Arwen (elle était initialement prévue vendredi), la rencontre entre Newcastle et Worcester a vu les deux équipes se neutraliser (24-24). Au Kington Park, le sort du match s’est joué dans les derniers instants. Après avoir déjà inscrit trois essais, ce sont d’abord les Falcons qui ont cru l’emporter, en allant derrière la ligne à huit minutes du terme par l’intermédiaire de Kyle Cooper. C’était sans compter le jusqu’au-boutisme des Warriors, douzièmes du championnat, qui se retrouvent dans l’en-but quelques minutes plus tard, à l’issue d’un joli mouvement conclu par Billy Searle. Fin Smith transformait l’essai et permettait ainsi aux siens de repartir du Nord de l’Angleterre avec deux points précieux.

Saracens 25 - 14 Sale Sharks

Sans être brillants, les Saracens sont parvenus à se défaire de Sale, ce dimanche, dans leur antre du StoneX Stadium. Privés d’un joueur pendant près de 40 minutes à la suite de l’exclusion de Byron McGuigan, les Sharks ont encaissé trois essais, inscrits par Vincent Koch, Sean Maitland et Max Malins. S’ils ont cru revenir au score en fin de match en allant à dame à deux reprises (Ben Curry à la 62e et Raffi Quirke à la 73e), ils ont finalement concédé leur cinquième défaite de la saison (25-14 pour les locaux). De leur côté, les Sarries tentent de suivre le rythme infernal imposé par Leicester, en s’installant à la deuxième place du classement.