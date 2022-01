Bath - Harlequins : 21 - 17

Gros coup réalisé par Bath qui fait tomber les Harlequins sur sa pelouse 21 à 17. Menés à la mi-temps (6-12), les coéquipiers de Jonathan Joseph ont renversé la situation en seconde période grâce à un doublé de l'ailier Will Muir (43e, 57e) et la botte de Ben Spencer. Alors que Bath n'avait pas gagné un seul match, la lanterne rouge vient donc d'enchaîner deux succès consécutifs. Avec cette défaite les Harlequins ratent l'occasion de prendre la deuxième place aux Saracens.

London Irish - Exeter Chiefs : 18-14

Après avoir annoncé le changement de logo du club à la fin de la saison, Exeter se déplaçait au Brentford Community Stadium pour y affronter les London Irish. Un match équilibré sur le papier avec deux équipes très proches au classement, les Chiefs étaient 6ème et les London Irish 7ème. Dans ce duel, il ne fallait pas rater la première période car tous les points ont été inscrits dans le premier acte. 18-14 pour les londoniens à la pause et le même score donc au coup de sifflet final. Un résultat qui permet aux London Irish de doubler Exeter au classement. C'est la deuxième défaite de rang pour les Chiefs.

Worcester Warriors - Northampton Saints : 13-29

Mal embarqué en championnat avec une avant-dernière place et seulement trois victoires au compteur, Worcester accueillait Northampton pour tenter de se relancer. Mais la logique a été respectée et les Saints ont rapidement fait la course en tête pour mener 19 à 3 à la pause. Les coéquipiers de Dan Biggar n'avaient plus qu'à assurer en seconde période. Malgré un baroud d'honneur à l'heure de jeu avec deux essais en cinq minutes (60e, 64e), les Warriors se sont inclinés 13 à 29.

Newcastle - Gloucester : 22-32

Newcastle ne s'en sort plus en championnat, les Falcons viennent de subir une nouvelle défaite (22-32), la quatrième sur les cinq derniers matchs. Cette fois c'est Gloucester qui a imposé sa loi sur la pelouse de Kingston Park au bout d'un match maîtrisé. Grâce à cette victoire Gloucester consolide sa quatrième place et se rapproche du trio de tête. Avec 43 points ils sont à égalité avec les Harlequins (3ème) et à une unité des Saracens (2ème). Les Falcons continuent de sombrer au classement avec 24 unités et la 10ème place.

Sale - Leicester : 35-26

Sale temps pour le leader qui enchaîne une deuxième défaite de suite sur la pelouse de Sale. Pourtant les Tigers avaient la main sur la rencontre en regagnant les vestiaires avec treize points d'avance (5-18). Mais la seconde mi-temps a tourné à l'avantage des Sharks revenus avec des intentions pour scorer trente points en quarante minutes. Avec cette victoire (35-26) Sale remonte à la 9ème place de Premiership avec 29 points. De l'autre côté, le leader continue de perdre des points mais compte toujours sept points d'avance.

Wasps - Saracens : 26-20

Beau duel en clotûre de la 14ème journée de Premiership à Coventry hier, avec les Wasps qui accueillaient les Saracens. Sur le papier avantage pour les Saracens mais ce sont bien les Wasps qui vont faire la course en tête dès le début de la rencontre (10-0, 7e). Les Saracens recollent au score et les deux équipes sont dos à dos à la pause (13-13). Finalement les Wasps finiront par prendre le dessus dans le second acte et l'essai tardif des Saracens (79e) ne changera rien. Les coéquipiers de Charlie Atkinson signent un beau succès et commencent à se rapprocher du wagon de tête. Pour les Saracens c'est une occasion gâchée, eux qui pouvaient profiter de la défaite de Leicester pour se rapprocher de la première place.