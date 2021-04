C'est une information de nos confrères du Daily Mail, généralement bien au fait de l'actualité outre-Manche, qui ne va pas passer inaperçue : selon eux, les instances du rugby professionnel anglais ont décidé de geler le système de relégation en Premiership (première division anglaise) pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu'au terme de l'exercice 2024-2024. Une nouvelle qui devrait ainsi chambouler l'écosystème du rugby en Angleterre, surtout que ce choix va s'accompagner de plusieurs autres mesures marquantes. En effet, pour renforcer sa compétitivité et laisser moins de monde sur le bord de la route, l'élite devrait être élargie. Alors qu'elle est aujourd'hui composée de douze équipes, elle devrait être portée à treize, voire même quatorze clubs. Ceci à condition évidemment de présenter des garanties financières suffisantes. L'idée est justement de faire en sorte que la crise actuelle ait le moins d'impact possible d'un point de vue économique et surtout qu'elle n'amène à ne faire disparaître aucun club.

Avec les Saracens et les Ealing Trailfinders ?

Toujours selon le Daily Mail, la Fédération anglaise (RFU) a approuvé en février dernier un moratoire sur la suspension du système de relégation pour l'édition 2020-2021 de Premiership, en raison de toutes perturbations liées à l'épidémie de Covid-19, et a accepté l'idée d'étendre cet accord sur plusieurs années, à condition de négociations supplémentaires avec les diverses parties prenantes du dossier. En clair, les Saracens (champions d'Angleterre en 2015, 2016, 2018 et 2019, puis champions d'Europe en 2016, 2017 et 2019), qui avaient été relégués administrativement cette saison à cause d'un dépassement du Salary Cap, pourraient être réintégrés au championnat de Premiership.

Mais l'extension à un quatorzième club est aussi clairement une porte ouverte aux Ealing Trailfinders, qui ne cachent pas leurs grandes ambitions ces dernières années. En contrepartie, et en plus de remporter le championship (deuxième division anglaise), ces derniers devraient - toujours selon la presse britannique - accepter d'investir et donc de devenir actionnaires à part entière de cette nouvelle élite pour y participer. Le conseil de la RFU doit désormais examiner cette formule étendue à plusieurs saisons lors d'une réunion en juin prochain.