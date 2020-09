Une seule victoire à domicile, Exeter s'impose à Northampton... Le récap de la 18ème journée

Worcester 13 - 36 Bristol

Les coéquipiers de Semi Radradra se sont imposés assez facilement sur la pelouse de Worcester, 10ème du championnat. Après une première mi-temps accrochée (13-10), les Bears ont déroulés en 2nd mi-temps, inscrivant 4 essais. Daniel Thomas, Siale Piautau, Andy Uren et Ben Earls ont inscris chacun un essai, annihilant définitivement les espoirs des Warriors, qui n'ont pas inscrit le moindre point en 2nd mi-temps. Avec cette victoire, Bristol garde la 3ème place et reste un candidat sérieux pour la qualification en phase finale.

Northampton 19 - 22 Exeter Chiefs

Le leader de la Premiership a connu un déplacement périlleux sur la pelouse de Saints de Northampton. Les Chiefs ont rapidement mené les débats grâce à un essai de Gareth Steenson à la 13ème minute, portant le score à 0-13 pour les visiteurs. Les locaux vont alors petit à petit revenir dans la partie, jusqu'à mené au score à 10 minutes de la fin du match. Malheureusement pour les Saints, O'Flaherty va inscrire l'essai de la gagne pour Exeter, au terme d'une longue séquence imposée par les Chiefs. Avec cette nouvelle victoire, Exeter conforte sa place de leader du championnat anglais.

Saracens 18 - 28 London Wasps

Le tournant du match intervient à la 60ème minute de jeu. Alors que les deux équipes sont à égalité (15-15), l'ouvreur anglais Owen Farrell est coupable d'un plaquage haut sur l'arrière des Wasps, Charlie Atkinson. L'arbitre de la rencontre sort un carton rouge pour l'ouvreur international, réduisant à 14 les joueurs de Saracens pour les 20 dernières minutes du match. Les Wasps vont en profiter pour inscrire l'essai de la victoire à la 70ème minute, par l'intermédiaire du 3ème ligne Tom Willis. Cette précieuse victoire permet aux Wasps de rester à la 4ème place du championnat.

Harlequins 27 - 41 Bath

Malgré un essai inscrit très tôt dans ce match (essai de Marchant à la 5ème minute), Harlequins a vécu une après-midi difficile face à Bath. Après l'essai de l'égalisation inscrit par l'ailier McConnochie à la 19ème minute, Bath a déroulé pendant toute la rencontre, inscrivant 4 essais, dont un doublé pour McConnochie. Les locaux vont réagir en fin de match, par l'intermédiaire de Landajo et Lang. Ce sursaut des Quins ne suffira pas, et la qualification s'éloigne de plus en plus pour les coéquipiers de Chris Ashton.

Leicester 31 - 40 Sale

Les Tigres de Leicester n'ont jamais été en mesure de s'imposer ce week-end. Sale a dominé toute la rencontre, inscrivant deux essais en 1ère mi-temps (MacGinty à la 17ème et Manu Tuilagi à la 26ème), et deux essais en 2nd mi-temps (Ross à la 45ème et Solomona à la 63ème). La timide réaction de Leicester en fin de match aura permis de rendre le score moins sévère. Sale reste le dauphin d'Exeter, tandis que Leicester stagne à la 11ème place du championnat.

Gloucester 36 - 23 London Irish

La seule victoire à domicile du week-end est pour Gloucester. Dans ce match opposant deux équipes du milieu de tableau, les locaux ont réussi à l'emporter avec un bonus offensif acquis à la toute fin de match. L'essai du demi de mêlée de Gloucester, Varney, inscrit à la 77ème minute, permet au sien d'empocher les 5 points de la victoire.

Alexis Plisson