"Premiership Rugby est en mesure de confirmer que les Wasps ont reçu la permission" d'affronter les Chiefs ce week-end, ont indiqué les organisateurs sur le site officiel du championnat. Nets vainqueurs de Bristol en demi-finale (47-24), les "Guêpes" ont d'abord fait part de sept cas de Covid-19 (quatre joueurs et trois membres de l'encadrement) au sein du club le 14 octobre. Lundi, quatre nouveaux cas ont été détectés, multipliant les doutes quant à la participation des Wasps à la finale. Leurs entraînements ont été suspendus et les instances dirigeantes en Angleterre avaient déjà indiqué que s'ils ne pouvaient affronter Exeter, ce serait Bristol qui les remplacerait.

Avec la reprise du Tournoi des six nations la semaine suivant la finale, le match ne peut en effet être repoussé, alors que la saison 2020/2021 doit commencer à peine un mois plus tard, le week-end du 20 au 22 novembre.La décision a été prise mercredi par Premiership Rugby après une nouvelle batterie de tests de dépistage. Samedi à Twickenham, les Wasps affronteront donc le récent vainqueur de la Coupe d'Europe (31-27 contre le Racing 92). Le dernier titre des Wasps, six fois champions d'Angleterre, remonte à la saison 2007-2008.