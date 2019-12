Exeter est un club qui va bien ! Dominants en Premiership et invaincus en Champions Cup, les Chiefs viennent également d'annoncer la prolongation de leur staff, incarné par le manager Rob Baxter, jusqu'en 2023. Avec lui, suivent ses adjoints Rob Hunter et Ricky Pellow, respectivement coachs de la défense et des skills. Arrivés au club en 2013, ceux que l'on considèrent comme le meilleur staff d'Angleterre, ont mené le club du Devon à un titre national en 2017, mais aussi trois finales successives de Premiership.