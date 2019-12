Le championnat anglais est moins avancé que le Top 14 car il n’a commencé que le 19 octobre pour ne pas trop se télescoper avec la Coupe du monde. Il a été marqué, bien sûr, par l’énorme sanction des Saracens, moins 35 points plus six millions d’euros d’amende, pour contournement du plafond salarial.

Mais quelques tendances se dessinent. D’abord Exeter semble maintenir le cap. Le club, qui a joué les quatre dernières finales, a pris la première place. Il semble aussi solide chez lui que sur la scène européenne, (il est aussi bien placé pour se qualifier en quart de finale de Champions Cup). Avec les Slade, Nowell, Cowan-Dickie, Hogg, Nic White, il a de quoi voir venir.

Une autre équipe fait sensation, ce sont les… Saracens. Malgré le coup de massue asséné, les Londoniens ont gagné cinq matchs sur six. Ils ont gagné à Bath et à Gloucester et viennent d’écraser Bristol. À ce rythme, ils devraient assurer leur maintien. Pourront-ils terminer dans le dernier carré ? Ce n’est pas impossible. Ce serait un exploit, quoi qu’on pense des pratiques de ce club. Justement, dimanche, ils se déplacent à Exeter… pour une sorte de "contre-match" au sommet. Répétition de la dernière finale et de l’avant-dernière. De la future ? Ce serait incroyable.

Entre la deuxième et la dixième place, tout est finalement assez serré. Les promus des London Irish ne souffrent pas tant que ça ; le très fortuné Bristol est difficile à cerner ; Northampton, bien parti, commence à souffler. Mais la grande surprise de cet exercice, c’est la médiocrité de deux clubs historiques, les Wasps et Leicester, deux anciens champions d’Europe, gros pourvoyeurs d’internationaux qui semblent totalement largués. L’un des deux risque fort de descendre en mai prochain, ce qui serait un séisme…