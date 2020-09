Waps 59 - 35 Bristol Bears

Il suffit de voir le résultat du match pour comprendre qu'il ne fallait pas le louper. Encore une belle victoire des Wasps qui sont plus que jamais dans la course au titre. En face, Bristol a joué le jeu avec 5 essais contre 9 pour le club londonnien. Déjà 31 à 14 à la mi-temps, les Wasps avaient un matelas confortable. Mais cela ne les a pas empêché de garder le rythme en marquant le premier essai de la seconde période à la 45e, et d'enchaîner ensuite.

Le résumé de la rencontre

Leicester Tigers 28 - 24 Northampton

Northampton peut avoir des regrets. Les visiteurs commençaient bien en ouvrant le score grace à Dan Biggar à la 3e. Mais il furent vite rattrapé par un essai sur contre de Ben Youngs aussitôt. Les joueurs de Chris Boyd ont enchaîné les pénalités laissant Leicester prendre le large. En alignant 3 essais à 1 face à leurs adversaires, ils ont malgré tout couru après le score car c'est leur indiscipline qui les a privé d'une victoire qui aurait fait du bien sur la pelouse des Tigers.

Le résumé de la rencontre

London Irish 25 - 40 Worcester Warriors

Les London Irish alignent une neuvième défaite d'affilée. Une nouvelle contre-performance cruelle contre un concurrent direct au classement, et à domicile. D'autant que les Warriors ont dominé largement cette rencontre en inscrivant six essais. Emmenés par un François Hoogard en grande forme, ils ont pris le score juste avant la mi-temps grâce à un doublé de leur demi de mêlée à la 24e puis à la 41e. Sur la deuxième période, Worcester a déroulé.

Sale Sharks 22 - 37 Bath Rugby

Un choc entre deux favoris, un coup d'arrêt pour les Sharks et une deuxième victoire à l'extérieur dans cette 20e journée. Les Sharks ouvrent le score très vite mais grâce à un essai tout en force de l'ailier de Bath, Ruaridh McConnochie, Bath recolle. Le résultat de la rencontre restera indécis jusqu'à l'heure de jeu. Mais dans le dernier quart d'heure, Bath accélère et ira marquer le point de bonus offensif à la fin. De fait, ils devancent d'un point Sale au classement.

Saracens 40-17 Exeter Chiefs

Les Sarries, derniers du Premiership affrontaient sur leur pelouse les Chiefs, premiers. Et c'est sur ce match qu'on comprend que le club phare d'Angleterre a réussi à conserver son effectif. Infliger 40 points à 17 au leader du championnat, c'est une vraie performance. Malgré tout, le match était au départ très serré et les deux équipes se quittaient sur un score de 8-5 à la pause. Ils ont pu prendre le bonus offensif grâce à un solide paquet d'avant qui s'est assuré de planter les deux derniers essais dont un sur pénalité.

Gloucester Rugby 15-28 Harlequins

Harlequins enchaîne une deuxième victoire d'affilée à l'extérieur, sur la pelouse de Gloucester. Déjà devant au score à la mi-temps (3-21), grâce à des essais de Cadan Murley et de Stephan Lewies, les Quinns ont gardé l'avantage au score jusqu'à la fin du match. Gloucester a réduit la marque en seconde période avec les essais Polledri et Alemanno mais cela ne suffit pas pour les locaux, qui restent à la 8ème place du classement. Les Quinns remontent à la 6ème place

