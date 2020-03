"C'est sûr que je reste", a confié le Britannique au site RugbyPass. "Je jouerai autant que possible, j'essaierai d'aider l'équipe autant que faire se peut et j'espère que nous remonterons directement en première division", a-t-il ajouté. Les "Sarries", doubles champions d'Angleterre en titre et lauréats de trois des quatre dernières éditions de la Coupe d'Europe (2016, 2017, 2019), sont promis à la relégation en fin de saison pour avoir dépassé durant plusieurs années le plafond salarial.

"Le club s'est occupé de moi, et pas seulement, de ma famille également", a expliqué le joueur pour justifier sa décision, qui pourrait remettre en question sa sélection pour les matches du XV anglais. Appelé 51 fois à rejoindre les Three Lions, Billy Vunipola a déjà manqué le récent Tournoi des Six Nations en raison d'un bras cassé.

"S'il y a quelque chose de positif à tirer" (de la descente en Championship), c'est que "j'espère que mon corps souffrira moins", a philosophé le troisième ligne de 27 ans, dont la carrière a été minée par de multiples blessures. Le Premiership, l'élite du rugby anglais dans laquelle évoluent les Saracens, est actuellement à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus: mi-mars, une suspension de la compétition a été décidée pour cinq semaines. En Coupe d'Europe, le quart de finale Leinster-Saracens prévu le 4 avril a été reporté.