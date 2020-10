ne centaine d’organismes sportifs toutes disciplines confondues ont demandé au gouvernement britannique une aide financière d’urgence afin de supporter les effets de la crise sanitaire. Et, le président du Premiership, Darren Childs, a dressé un tableau très sombre de l’avenir des clubs anglais : "Je pense que, sans sauvetage du gouvernement, certains clubs seront en faillite avant Noël.", a-t-il déclaré au Times.

En septembre, la Grande-Bretagne avait reporté son intention de permettre aux spectateurs de revenir dans les stades, une décision qui a durement frappé les clubs de Premiership alors qu'ils prévoyaient un retour du public pour le début de la nouvelle saison en novembre.

"La projection actuelle est qu'il faudra douze mois, depuis le confinement en mars dernier jusqu’au printemps prochain, avant que les clubs puissent générer des revenus les jours de match. La première chose à faire est que le gouvernement doit intervenir et clarifier à quoi ressemblera ce sauvetage pour nous tous."

Childs a ajouté que la Ligue anglaise travaillait toujours avec les experts gouvernementaux pour permettre de ramener les supporters dans les stades et s’est dit absolument convaincu que si la situation sanitaire s’améliorait au cours des deux prochains mois, il y avait une chance que le retour des supporters s'accélère. Pas certain cependant que le pays en prenne le chemin, au vu des derniers chiffres de la Covid-19 en Angleterre, où l’on compte 12.872 nouveaux cas en 24 heures ce dimanche 11 octobre 2020 avec 603.716 cas au total depuis le début de l'épidémie et 42.825 morts au total. Le Royaume-Uni est le pays européen le plus touché par le coronavirus et de nouvelles restrictions sont attendues dans les prochains jours.