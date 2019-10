L'exploit de Nothampton, les London Irish frappent fort... Retour sur la 1ère journée de Premiership

Sale 16-18 Gloucester

Coup dur d'entrée pour Sale qui menait pourtant de dix longueurs à la pause. En deuxième période, grâce à deux essais coup sur coup d'Atkinson puis de Marshall, Gloucester est revenu avant que le match ne bascule définitivement en leur faveur. Une pénalité de Twelvetrees à dix minutes de la fin, et voilà les Cherries and Whites devant. En toute fin de rencontre, Robert Du Preez manque la tentative de la gagne à 22 mètres côté droit. Cette dernière échoue sur le poteau et donne la victoire aux visiteurs.

Bristol 43-16 Bath

Grosse performance des hommes de Pat Lam d'entrée de championnat. Emmenés par un Nathan Hugues et un Charles Piutau des grands jours, les Bristol Bears ont largement disposé d'une pâle équipe de Bath. Sept essais inscrits dont un doublé de Morahan et une prestation convaincante tant offensivement que défensivement. Quant aux partenaires de Piestland, ils n'ont pas vraiment existé malgré l'essai de Zach Mercer en première période.

Exeter 22-19 Harlequins

Que ce fut dur pour les vice-champions en titre. Surpris par une belle équipe des Harlequins, Simmonds et les siens ont eu du mal à imposer leur rugby. Ce dernier a d'ailleurs sauvé son équipe en inscrivant 17 points. En face, les coéquipiers de Robshaw se sont montrés dangereux offensivement. Et notamment grâce à leur ailier Ibitoye, auteur d'un doublé et tranchant sur chaque prise de balle.

Wasps 26-29 London Irish

Quelle performance du promu ! Les London Irish l'ont emporté à l'extérieur malgré la présence de Sopoaga et Fekitoa. Paddy Jackson a parfaitement géré le jeu de son équipe alternant parfaitement entre jeu au pied et jeu de mouvement. La troisième-ligne a dominé sa vis-à-vis et les Londoniens réalisent une belle prestation d'entrée, prouvant qu'il faudra bien compter sur eux cette saison.

Saracens 25-27 Northampton

C'est la sensation de cette première journée en Angleterre. Northampton est allé s'imposer chez le champion en titre malgré l'absence de plusieurs internationaux des deux côtés. Dans un match particulièrement accroché, les Saracens n'ont jamais su tuer le match et ont été pris par la vaillance adverse. Grayson, l'ouvreur a dominé le match et offert la victoire aux siens à l'ultime seconde.

Worcester 24-16 Leicester

Match solide de la part des Warriors. Bien que Duncan Weir ait assuré la victoire en fin de match grâce à deux coups de pied, les deux essais de Hill et Humphreys ont donné beaucoup de confiance à toute l'équipe. L'expérience des Tigers ne se sera finalement pas faite sentir dans les ultimes minutes et il s'agit d'une victoire de prestige pour Worcester.