Festival à Sandy Park, un match du côté de Bristol, voici le résumé du Premiership

Bath 12 - 25 Saracens

Face à Bath, les Saracens alignaient (enfin) leur équipe type, avec les retours de Farrell, Vunipola, Itoje et consorts. Dans le froid glaçant du sud-Ouest de l'Angleterre, la puissance de feu des avants rouges a fait la différence, martelant sans cesse une équipe de Bath solide mais sans solution face à une telle machine. Grâce à un essai de Maitland pour finir une longue séquence de possession des siens, et au pied de Farrell, les champions en titre s'imposent donc à l'extérieur et poursuivent leur remontée au classement.

Northampton 36 - 13 Leicester

Belle affiche au Franklin's Garden entre des locaux excellents en ce début championnat et Leicester, qui comptait sur le retour de ses internationaux Youngs,Tuilagi, May et autres pour aller glaner des points à l'extérieur. Et dans ce match, c'est Northampton qui a de nouveau régalé en écrasant les visiteurs, dans le sillage d'un Proctor excellent pour son premier match de championnat et auteur d'un doublé, et d'un Naiyaravoro surpuissant et décisif. Avec un Reinach à la mêlée parfait également pour dynamiser le jeu de son de son équipe, et voilà comment son équipe s'impose 36 à 13 grâce à cinq essais et reprend la tête du Premiership.

Worcester 20 - 13 Sale

Match très intéressant entre deux équipes du milieu de tableau de ce Premiership pour l'instant. A Worcester, c'est pourtant Sale qui avait démarré fort cette rencontre avec deux essais rapides, un de De Klerk sur une interception bien sentie, un autre par Ashton à la réception d'un jeu au pied de Rob Du Preez, tous deux non transformés. Avant la pause d'un match plaisant, les Sharks menaient donc 3 à 10 mais leur avance n'allait pas suffire, la faute à un carton rouge à l'encontre de Jean-Luc Du Preez pour une charge à l'épaule et sans ballon sur Kitchener. Au retour des vestiaires, les Warriors profitaient des largesses logiques laissées dans la défense des visiteurs pour marquer par deux fois, d'abord par l'ailier Humphreys sur une remise intérieur puis par Beck, au relais d'une percée de ce même ailier. Pour une victoire 20 à 13 acquise face à une solide équipe de Sale.

Exeter 38 - 3 Wasps

A la puissance des avants! Face aux Wasps, c'est le pack dominant d'Exeter qui a fait la différence au Sandy Park. Moon et Cowan-Dickie y sont chacun allés de leur essai en force, quand la puissance collective des locaux à fait la différence sur les ballons portés et en mêlée, jusqu'à obtenir un essai de pénalité en deuxième période. Avant le festival de Tom O'Flaherty. Servi au milieu du terrain sur du jeu dans le dos, l'ailier d'Exeter y ait allé de son essai personnel, au terme d'une course chaloupée de plus de 50 mètres, pour parachever le score en faveur des locaux. Et voilà les joueurs du Devon, qui même sans Slade et avec Simmonds sur le banc, s'imposent avec le bonus et retrouvent les premières places du Premiership.

Harlequins 23 - 19 Gloucester

Quel match accroché! Au Stoop, des Harlequins mal classés devaient l'emporter face à Gloucester, venait avec des intentions à Londres. En début de partie, d'un rush derrière un ruck, l'ailier Thorley venait d'ailleurs planter le premier essai de la partie grâce à sa vitesse de course impressionnante. L'arrière des locaux Chisholm, titulaire en l'absence de Brown, lui répondait sur exploit personnel en bout de ligne. Les équipes se répondaient coup pour coup mais jusqu'à l'heure de jeu, c'est bien Gloucester qui menait à l'extérieur. Heureusement pour les Harlequins, servi à l'intérieur, le puissant Alex Dombrandt venait marquer en l'essai de la gagne, en résistant au solide Ackerman. Pour une courte victoire 23 à 19 mais qui donne un peu d'air au Stoop.

Bristol 27 - 27 London Irish

Le match du week-end en Premiership s'est bien joué du côté de Bristol. Les supporters auront eu le droit à des essais, du suspens et une énorme deuxième mi-temps. Si les Bears étaient menés à la pause par le surprenant promu, ils pourront remercier le carton rouge adressé au pilier droit des visiteurs avant la pause, sans quoi ils n'auraient certainement jamais décroché ce match nul. Ensuite, Bristol a fait valoir ses qualités en inscrivant des essais par Hughes Piutau et O'Connor, quand en face, Naholo répondait sur interception. Jusqu'à ce qu'un essai tardif du talonneur Harry Thacker ne pense finalement donner la victoire à son équipe, avant que l'expérimenté Myler passe une dernière pénalité à la sirène. Match nul au final, mais 27 à 27, une surprise et du spectacle !