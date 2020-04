Une réunion qui fait suite aux propos très controversés tenus mardi par Ellis Genge, , le pilier international des Leicester Tigers qui a fustigé l’attitude de la RPA (l’association des joueurs pros) pas assez active, selon lui, dans la gestion des réductions de salaires de 25 % imposées aux joueurs de Premiership et qui appelait à la mise en place d’un nouveau syndicat.

Lors de cette réunion, il s’agira cependant bien plus de la remise en route du calendrier avec la possibilité de plus en plus affirmée de disputer jusqu’à trois rencontres de Premiership par semaine (tous les quinze jours et avec un système interdisant à un même joueur de figurer sur les trois feuilles de match) et dans un cadre sanitaire très contrôlé. Neuf journées pourraient ainsi se dérouler avec des matchs de barrages mi-août.

Damian Hopley, le directeur général de l’association des joueurs a confirmé que les joueurs qui ont des contrats avec leurs nouveaux clubs à partir du 1er juillet disputeraient ces rencontres avec leur nouvelle équipe. Ce qui n’est pas sans poser des problèmes singuliers, ainsi par exemple, les Harlequins perdraient leur pilier international Kyle Sinckler au profit de Bristol à cette date. Damian Hopley a enfin rappelé que toutes ces discussions s’inscriraient dans le cadre que définirait le gouvernement britannique quant à la reprise du sport en Angleterre.