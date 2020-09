Angleterre : sanction clémente pour Farrell... saison possiblement terminée pour Atkinson !

Sitôt la décision de la commission de discipline indépendante connue, les réseaux sociaux se sont enflammés outre-Manche à propos de la clémence de celle-ci. Le joueur en a effet écopé d’une sanction réduite à seulement cinq matchs pour un plaquage dangereux et non intentionnel, en bénéficiant notamment des témoignages de son entraîneur aux Saracens Mark McCall et du coach du XV de la Rose en personne Eddie Jones. Sa participation à une œuvre de charité ayant été interprétée par la commission et son président Mike Hamlin, comme un élément atténuant de la sanction.

Une controverse à propos de laquelle les internautes n’ont pas manqué de s’émouvoir notamment quant à l’absence de rapport entre les activités caritatives du joueur et son comportement sur le terrain et du traitement très indulgent dont il a bénéficié. Owen Farrell ne pourra pas disputer le quart de finale de Coupe d’Europe des Saracens face au Leinster et sera rééligible le 5 octobre. Et Atkinson dans tout ça ? Eh bien il ne va pas si bien que cela. Car contrairement à ce que son état laissait entendre (il n'a pas eu de perte de connaissance, et était capable de marcher et de parler), la saison de l'ouvreur des Wasps est possiblement terminée. Ce mercredi, son président Lee Blackett a en effet indiqué que son joueur ne ferait "rien pendant les deux semaines à venir." "Je l'ai eu par texto ces derniers jours. Cela a l'air d'aller mais il va rester chez lui pour encore quelques temps." Pour rappel, il ne reste plus que trois journées aux Wasps après la venue de Leicester à la Ricoh Arena ce soir.