Bath 44 – 52 Wasps

Pour ce match d’ouverture de la 6ème journée, nous avons eu droit à un festival d’essais. Dans ce duel à près de 100 points au total, les London Wasps se sont finalement imposés sur la pelouse de Bath. Dans ce match de folie à sept essais contre quatre, les défenses ont souffert. Menés à la pause 29-24 par Bath, les Wasps ont finalement réussi à inverser le score dès le retour du vestiaire. Malgré un essai d’orgueil après le temps réglementaire, Bath a chuté à domicile.

Sale 20 – 13 Worcester

Après avoir gagner à Gloucester, Sale recevait une équipe de Worcester en quête de victoire. Dans ce match, Sale a toujours eu l’avantage. Sur une bonne touche à la 21ème, le ballon circule rapidement sur l’aile opposé. permettant au numéro 9, Faf de Klerk, d’applatir le premier essai du match. Juste avant la mi-temps, Worcester inscrit ses trois premiers points. Cinq minutes avant la fin de la rencontre, Sale enfonce le clou avec un deuxième essai. Les Warriors obtiennent un essai de pénalité à la dernière minute.

Newcastle 22 – 10 Gloucester

Le match opposant Newcastle à Gloucester a démarré tambour battant. Dès la troisième minute, sur une récupération de balle dans leurs cinq mètres, le jeune trois-quarts aile Adam Radwan parcourt les 100 mètres de terrain pour aller aplatir sur le côté droit. Dix minutes plus tard, sur une erreur défensive de Gloucester, l’argentin Matias Orlando marque entre les perches. A la 23ème, Gloucester réagit. Sur une bonne prise de balle en touche, à cinq mettre de l’en-but, le groupe se construit correctement et avance, jusqu’à aplatir. Newcastle inscrit un dernier essai à la 81ème, confirmant leur victoire.

Exeter 7 – 20 Bristol

Dans ce match opposant Exeter à Bristol, le combat fut serré sur toute la première mi-temps. Les Bears inscrivent le premier essai de la rencontre à la 14ème. Après un carton jaune de chaque côté, Exeter égalise grâce à un bel effort collectif. A la 64ème, sur le côté gauche, Bristol réussit une belle percée par l’utilisation de jeu au pied rasant à deux reprises, obligeant Sam Simmonds à aplatir dans son propre camps. Mêlée à cinq mètres, Bristol concrétise l’action par un deuxième essai. Score final 7 à 20, les Bears remportent leur cinquième victoire de suite, confortant leur première place.

Harlequins 27 – 27 London Irish

Ce dernier match de la 6ème journée s'est soldé par un nul entre les deux clubs londoniens. Les Harlequins ouvrent le score grâce à une pénalité réalisé par Marcus Smith. Les London Irish prennent l'avantage à la 11ème en inscrivant le premier essai du match. Six minutes plus tard, les Harlequins répondent avec un essai de leur botteur. Passé devant au score, ils marquent un deuxième essai à la 30ème. Juste avant la mi-temps, avec une correcte prise de balle en touche, les London Irish construivent correctement et aplatissent. En deuxième période, les Harlequins marquent un nouvel essai après une bonne sortie de mêlée. Seulement deux minutes plus tard, Archie White écope d'un jaune, réduisant les Harlequins à 14 contre 15. Les London Irish en profitent immédiatement pour inscrire un essai, cependant, le demi d'overture Paddy Jackson manque la transformation mais remontant le score à 27 - 20. Seulement deux minutes avant la fin du match, les London Irish marquent leur 4ème essai permettant d'égaliser à 27 partout.