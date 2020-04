"Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, a déclaré le joueur néo-zélandais à 1 News. Ce qui est le plus difficile, c'est de réussir à retrouver mes fonctions motrices au niveau des mains. Avec la gauche, je ne peux quasiment rien faire." Michael Fatiafola n'en mesure pas moins le chemin parcouru depuis son hospitalisation en urgence, le 7 janvier : "Je ne pouvais rien sentir en dessous de mon cou. C'était assez effrayant. J'étais vraiment à bout de souffle parce que ma moelle épinière était comprimée et que tout ce qui était en dessous était affecté et cela incluait mes poumons. J'essayais juste de respirer." Après la fin de son contrat avec Worcester au 30 juin, le deuxième ligne retournera en Nouvelle-Zélande poursuivre sa rééducation.