Exeter Chiefs 40-21 Northampton

Déjà assuré de finir premier, Exeter s'est offert une dernière victoire bonifiée face à Northampton. Pourtant à égalité (21-21) à mi-chemin, les Chiefs ont déroulé en seconde période par des nouveaux essais de Kvesic (48e), Dennis (57e) et Cowan-Dickie (73e). Malgré la défaite, les Saints décrochent tout de même leur billet pour la demi-finale où ils devront montrer un tout autre visage afin de pouvoir espérer inquiéter cette même équipe des Chiefs, samedi.

Leicester 31-32 Bath Rugby

Ils sont les grands gagnants de cette dernière journée de championnat. Mené (26-12) à la pause, Bath a réussi l'exploit de renverser la situation pour finalement signer une victoire bonifiée au bout du bout de temps réglementaire. Une victoire à cinq points qui permet même aux joueurs de Bath de se qualifier pour la Champions Cup la saison prochaine. Leicester qui n'avait plus rien à jouer finit donc sa saison à la onzième place.

Newcastle Falcons 12-19 Bristol Bears

Condamné à la relégation depuis plusieurs semaines, Newcastle voulait s'offrir une belle sortie devant son public. Mais malgré une révolte en toute fin de rencontre (essais de Graham et Williams dans les cinq dernières minutes) les Falcons ont été défaits. De leur côté, s'ils ont échoué à cinq points du Top 4, les Bears se sont offert une belle sortie et pourront tout de même se féliciter d'avoir terminé l'exercice sur une série de quatre matches sans défaite (trois victoires et un nul).

Sale 46-41 Gloucester

Sale rate de peu ce week-end la sixième place qualificative en coupe d’Europe malgré la victoire 46-41 contre Gloucester pour la dernière journée de Premiership. Au terme d’un match serré mais intense, Sale a mené la rencontre du début jusqu’à la fin avec un premier essai de Tom Curry dès la première minute. Du côté de Gloucester, cette défaite ne change pas grand-chose, puisque l’équipe se place à la troisième place du classement à dix points du second, les Saracens. Les deux équipes se rencontreront pour les demi-finales de Premiership, samedi prochain.

Wasps 27-25 Harlequins

Cinquième au classement derrière Northampton, les Harlequins passent près des qualifications en phase finales de Premiership après la défaite chez les Wasps ce week-end (27-25). La victoire s’est jouée à une pénalité de plus marquée par les locaux. Les Wasps finissent à la huitième place du classement, une saison plutôt décevante pour les Londoniens sans qualification en phase finale.

Worcester 31-29 Saracens

Après avoir été sacré champion d’Europe contre le Leinster la semaine dernière, les Saracens ont perdu contre Worcester dans un match sans vraiment d’enjeu. Les champions européens n’avaient visiblement pas la tête dans cette rencontre, très vite menés par Worcester dès la neuvième minute. Dixième du classement, les Warriors n’avaient rien à jouer en cette fin de saison à plus dix points du relégué. Du côté des Saracens, ils retrouveront en demi-finale samedi prochain Exeter, les premiers du classement.