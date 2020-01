Northampton 16-20 London Irish

Pour la première fois de la saison en championnat, Northampton a été défait dans son antre du Franklin's Garden. Et ce coup a été réalisé par les London Irish, dixièmes au classement. Après 50 minutes serrées, le tournant a été sans aucun doute le carton rouge pour le deuxième ligne des Saints Ratuniyawara. Un mauvais geste sur le bord d'un ruck a valu l'exclusion à l'ancien joueur d'Agen. Et les visiteurs ont attendu les cinq dernières minutes pour planter deux essais et finalement l'emporter. Coup d'arrêt pour les Saints qui restent à la deuxième place.

Bath 13-10 Leicester

Petit match au Recreation Ground entre Bath qui peut espérer la qualification et Leicester, avant dernier. Après un premier essai précoce de Tom Homer, les deux équipes ont offert un match assez fermé. Au retour de vestiaires, Priestland permattait à son équipe de prendre cinq points d'avance mais c'est bien les Tigers qui ont pilloné la ligne pendant de nombreuses minutes. C'est finalement Ben White qui a marqué pour Leicester mais c'était sans compter sur Tom Homer, auteur d'un doublé mais un beau cadrage débordement. Victoire importante pour Bath alors que Leicester reste avant dernier mais sans inquiétude de relégation.

Bristol 34-16 Gloucester

Bristol enchaîne les bonnes performances. Après une belle qualification pour un quart de finale à domicile en Challenge Cup, les Bears ont disposé de Gloucester à domicile. La première mi-temps fut un duel de buteurs entre Callum Sheedy et Owen Williams. Mais en deuxième période, les locaux ont haussé le rythme. Trois essais de Purdy (45e), Morahan (69e) et Protheroe (73e) ont crucifier les "Cherries and White". Malgré l'essai tardif de Clarke (78e), c'est bien les hommes de Pat Lam qui l'emportent et qui reste bien placer pour les phases finales avec une cinquième place.

Exeter 19-22 Sale

Énorme coup réalise par les Sharks dans ce match du haut de tableau. Pour ce troisième match de la saison entre les deux équipes, Sale a fait complétement déjoué son adversaire notamment en première mi-temps avec un score 22-5 à la pause. Chris Ashton en a profité pour marqué son 86e essai en Premiership. En deuxième mi-temps, la réaction des Chiefs a eu lieu mais ces derniers se sont heurtés à un incroyable défense. Deux essais de Simmonds (68e) et O'Flaherty (75e) ne changeront pas le cours du match. Troisième défaite de la saison pour Exeter alors que Sale monte sur le podium.

Worcester 26-30 Wasps

Le spectacle était au rendez vous au Sixways Stadium de Worcester. Et c'est une deuxième déconvenue à domicile pour les Warriors après la défaite contre Castres en Challenge Cup. Performants à l'extérieur en ce moment, les Wasps ont réedité le coup fait à Bristol il y a un mois. Une victoire avec le bonus offensif grâce à Gopperth (18e), Kibirige (58e), Willis (65e) et Robson (72e). Malgré le 100% de Duncan Weir (deux transformations, quatre pénalités), Worcester s'incline et voit son adversaire du jour remonter à sa hauteur au classement.

Harlequins 41-14 Saracens

Désormais condamnés à être relégués, les Saracens ont encaissé leur plus lourde défaite en Premiership depuis 4 ans. Les Quins en face s'en sont donnés à coeur joie face à une équipe bis. Six essais dont un doublé de l'ailier Cadan Murley ont permis aux coéquipiers de Chris Robshaw de largement l'emporter et de se relancer à la course aux phases finales avec une sixième place à huit points du leader Exeter. Côté Sarries, les ennuis continuent avec cette lourde défaite. L'objectif semble clairement affiché avec un effectif qui sera très rajeuni pour la Premiership.

Par Kenny Ramoussin.