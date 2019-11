Sale 28-18 Wasps

Un carton rouge qui change tout. Voilà comment nous pourrions résumer cette défaite frustrante pour les Wasps du côté de Sale. Tout était bien parti grâce à un essai de Vailanu mais l’interception aux minutes plus tard de Dan Du Preez a coûté cher aux Londoniens. Finalement, ils s’inclinent de dix points contre le cours du jeu. En revanche, on retiendra l’essai de ce début de saison signé Kibirige à la 51e minute au terme d’une action collective magnifique.

Bath 22-13 Northampton

Quelle performance de Bath face au leader ! Sur la première action pourtant, un contre d’Hutchinson permettait aux siens de prendre l’avantage à l’extérieur. Mais la détermination des locaux a tout changé. Une valise de Chudley, des avants ultra-dominateurs et voilà comment la victoire s’est dessinée malgré le carton rouge de Brew en début de seconde période. Trop indisciplinés, les Saints ont craqué dans le money-time.

Gloucester 12-21 Saracens

Les Sarries ont démarré leur course contre la montre ce week-end. Après avoir écopé d’une lourde sanction la semaine passée, ils ont profité du retour de certains internationaux pour l’emporter à l’extérieur. Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation possible tant la domination a été notable. Cependant, du côté de Gloucester, tout n’est pas à jeter à l’image du brillant exploit de Marshall en première période sur son aile. L’expérience du champion d’Europe en titre a pris le dessus.

Harlequins 14-19 Worcester

Rien ne va plus pour les partenaires du jeune Marcus Smith. Pris dans tous les secteurs de jeu par des Warriors omniprésents, ils n’ont jamais su reprendre le fil du match et concèdent une troisième défaite en quatre rencontres. Malgré deux essais inscrits, c’est bien le pied de l’Australien Jono Lance qui a fait la différence dans cette rencontre. Ce dernier a beaucoup pesé sur la rencontre par ailleurs, grâce à plusieurs inspirations intéressantes.

London Irish 36-11 Leicester

Les London Irish sont bel et bien lancés et cela s’annonce compliqué de les arrêter. Emmenés par un Waisake Naholo des grands jours, ils ont réalisé le match parfait face aux Tigers. Cinq essais inscrits, un récital offensif et un bonus à la clé… Que demander de mieux de la part du promu ? Côté Leicester, ce début de saison est assez inquiétant puisqu’ils se placent en avant-dernière position de la Premiership avec une seule victoire au compteur.

Exeter 17-20 Bristol

Immense exploit de la part des Bristol Bears. Au Sandy Park, les coéquipiers de Charles Piutau ont battu le vice-champion d’Angleterre en titre. Une victoire qui s’est dessinée en toute fin de match puisque le score à la pause était de 17-0. Le pied de Sheedy et l’essai de l’ailier O’Conor ont permis de revenir dans la partie avant que Daniel Thomas, le 3e ligne remplaçant n’offre la victoire sur la sirène aux siens. Quel match.

Par Mathieu Vich