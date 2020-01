Sale 48-10 Harlequins

Les Sharks se sont fait plaisir face à des Harlequins dans une mauvaise passe en ce moment. Un succès bonifié pour les locaux qui grimpent à la troisième place du classement général. Malgré l'essai en contre en début de match d'Ibitoye, Sale n'a jamais tremblé et a inscrit six essais par Chris Ashton notamment. Au pied, les buteurs de Sale ont fait un 100 % avec Robert du Preez et Alan McGinty. Après un match nul à Twickenham contre Leicester, les Quins auront l'occasion de se reprendre avec la Coupe d'Europe et un déplacement à Bath.

Leicester 31-18 Bristol

Sevrés de victoire depuis la troisième journée, les Tigers ont enfin gagné, bonus offensif en prime. Et ce malgré une possession de balle et une occupation du terrain favorable à Bristol. Leicester s'est appuyé sur l'indiscipline adverse en première mi-temps et sur ces stars, notamment Jonny May, auteur d'un doublé. George Ford a lui aussi été étincelant avec 16 points inscrit dont un bel essai. Côté Bears, à noter le superbe essai d'O'Connor... sur le renvoi suite au premier essai des visiteurs quelques secondes auparavant. Mais c'est un nouveau coup dur après un déconvenue à domicile la semaine passée contre les Wasps.

Gloucester 29-15 Bath

Match accroché au Kingsholm Stadium entre Gloucester et Bath. Après une première période serrée, les locaux ont pris les choses en main dans le sillage de Woodward, auteur d'un essai, mais surtout de Jake Polledri. L'international italien a été précieux en attaque comme le montre son rush tout en puissance sur le troisième essai. Les Cherries and White ont inscrit le bonus offensif tandis que Bath n'est pas parvenu a franchir la ligne d'en-but, s'en remettant au pied de Rhys Priestland, auteur des 15 points de son équipe. Gloucester est troisième, Bath sixième.

Saracens 62-5 Worcester

Dix essais, neuf marqueurs différents, les Saracens poursuivent leur opération remontée. Les coéquipiers de Maro Itoje, marqueur, ont étouffé leurs adversaires, glanant le bonus offensif dès la 29e minute sur un essai de Mako Vunipola. Seul le jeune feu follet Rotimi Segun a inscrit un doublé. Parmi les autres marqueurs, on retrouve Brad Barritt, Elliot Daly ou encore Ben Earl, le troisième ligne aile meilleur marqueur du championnat. Les Saracens sont toujours derniers avec -7 points, à 18 points de Leicester. En plus de cette lourde défaite, Worcester a perdu son deuxième ligne Michael Fatiafola, victime d'une grave blessure au cou et toujours à l'hôpital dans un état jugé « très préoccupant ».

Wasps 31-35 Northampton

Mais quel match à la Ricoh Arena. Dans une partie à tension, les Saints l'ont emporté à l'extérieur mais ce sont fait peur. Alors qu'ils s'étaient mis à l'abri en deuxième mi-temps avec le bonus offensif et un score de 10-28, les visiteurs se sont sabordés, en témoigne le carton rouge de Collins à la 65e et le jaune pour Cobus Reinach dans la foulée, auteur tout de même d'un doublé. Mais ce carton jaune pour en-avant volontaire a entraîné un essai de pénalité. Devant au score 31-28 à cinq minutes de la fin et en double supériorité numérique, les Wasps ont finalement craqué sous les coups de butoir adverse et face au surpuissant australien Naiyaravoro, auteur de l'essai de la victoire. Un match fou qui voit les Saints s'accrocher à leur deuxième place derrière le leader Exeter.

London Irish 28-45 Exeter

En parlant d'Exeter, les Chiefs ont eux aussi assuré le spectacle chez le promu londonien. Le leader du championnat avait empoché le bonus juste avant la mi-temps grâce à son centre Ollie Devoto. Le retour des vestiaires a été dominé par les London Irish qui ont arraché le bonus offensif malgré la défaite. Mais le leader aura été trop fort pour le promu malgré ce relâchement en deuxième période, traduit par deux cartons jaune en deux minutes (60e, 62e). Exeter est premier avec seulement un point d'avance sur Northampton. Les London Irish sont dixièmes mais voient les Tigers se rapprocher dangereusement au classement.

Par Kenny Ramoussin.