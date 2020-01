Le feuilleton dure depuis le début de la saison et semble se poursuivre avec ce nouvel avertissement des instances de la Premiership. En effet, une réunion a lieu ce mardi et d'après la BBC Sports, les Saracens pourrait descendre automatiquement à l'échelon inférieur du rugby anglais s'ils ne clarifient pas leur situation vis-à-vis du salary cap dans les prochains jours. D'autant plus que, selon plusieurs médias anglais, les Sarries éprouvent toujours des difficultés à résoudre la situation. D'où cet ultimatum officiellement lancé.

"Les discussions continuent et rien n'a été finalisé pour le moment, mais notre position reste la même" a affirmé Edward Griffiths, le chef de l'exécutif par intérim des Saracens qui est épaulé depuis la semaine dernière par Neil Golding, qui est lui président non-exécutif. Mais pour résoudre cette affaire tendue, les Saracens doivent bien sûr vendre. Certains joueurs font face à l'heure actuelle à un avenir incertain comme George Kruis, Juan Figallo ou encore un historique du club, Richard Wigglesworth. Pour les pensionnaires de l'Allianz Stadium, il va falloir trancher, et vite.