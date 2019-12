Gloucester 36-3 Worcester

Gloucester recevait la bonne surprise de ce début de saison, à savoir les Warriors. Et pourtant, ils n’ont pas tremblé et ont largement remporté cette rencontre grâce à cinq réalisation en fin de match. À la 59e minute, le score était tout simplement de 3-3. Mais la jaune reçu par le centre Ryan Mills a annihilé les espoirs de victoire de Worcester. Cela donne une victoire bonifiée pour les coéquipiers de Ben Morgan, qui remontent à la 5e place du classement pendant que les visiteurs dégringolent à la 8e place.

London Irish 10-38 Bath

Dans ce duel de milieu de tableau, Bath a corrigé les London Irish chez eux, au Madejski Stadium. Cinq essais marqués dont trois de la part du triangle infernal Watson, Homer et Rokoduguni. Un succès qui n’a pas mis longtemps à se dessiner tant la domination a été flagrante de la première à la dernière minute de la rencontre. Malgré de bons matchs en coupe d’Europe, les London Irish ont du mal en championnat et son bien trop irréguliers pour espérer prétendre aux phases finales.

Leicester 22-31 Exeter

Les Chiefs ont remporté ce match à l’expérience mais surtout à l’usure. En effet, après un essai de Kirsten en tout début de rencontre, Exeter a subi la furia locale. Trois essais inscrits coup sur coup par May deux fois et Taufua… Mais malgré tout, à la pause, l’écart n’était que de cinq points. À l’heure de jeu, les visiteurs ont donc accéléré et pris l’ascendant devant. Armand puis Hill ont mêle permis à leur équipe de bonifier la victoire à l’extérieur. Une belle affaire pour le leader du championnat.

Sale 22-10 Northampton

Sale recevait le leader du championnat avec l’intention de frapper un grand coup ce week-end. Et ils ont réussi leur pari en étouffant les Saints devant et en proposant un rugby de qualité derrière. Van Rensburg et Ashton y sont d’ailleurs allés de leur essai. Finalement, les Sharks en sont presque à regretter d’avoir laissé filé le bonus offensif en fin de rencontre mais peuvent se réjouir du contenu qui laisse augurer de bonnes choses pour la suite de la saison.

Saracens 47-13 Bristol

Quelle exceptionnelle démonstration de la part des Sarries contre une des meilleures équipes du début de championnat ! Une démonstration offensive, un florilège d’essais… Et voilà comment les Bears ont été complètement mangés par les coéquipiers de Farrell. C’est très clair, les Saracens sont en mission cette saison. Et s’ils continuent sur cette lancée, ce n’est pas le maintien qu’ils devront viser. Mais peut-être plus. Dimanche, ils iront à Exeter pour tenter de réaliser l’exploit.

Wasps 22-28 Harlequins

Les Harlequins sont vraiment solides à l’extérieur cette saison. Face aux Londoniens, on pouvait penser que la mission serait particulièrement délicate à remplir. Sauf que grâce à un pack dominateur, de la patience et surtout de l’expérience, les coéquipiers de Kyle Sinckler l’ont emporté avec le bonus offensif. Ce dernier a d’ailleurs marqué un bel essai. Les Wasps se retrouvent dans le bas du classement et devront réagir rapidement s’ils veulent s’assurer une bonne deuxième partie de saison.

Par Mathieu Vich.