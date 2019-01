Premiership - L'incroyable indiscipline de Bath

Les joueurs de Bath ont terminé leur match à 11 contre Worcester. Alors qu'ils menaient 3-19 à la pause, les visiteurs ont fait preuve d'indiscipline et ont récolté un carton rouge puis trois cartons jaunes dans les derniers instants de la partie. En effet, Ross Batty a été expulsé à la 64e minute. Dans les arrêts de jeu, Max Lahiff (84e), Lucas Noguera (87e) puis Aled Brew (95e) ont été exclus temporairement et les Warriors ont finalement trouvé la faille à la 98e minute par l'intermédiaire de leur ailier Bryce Heem et l'ont emporté 21-19.

Ce résultat permet à Worcester de se relancer après trois défaites de suite en championnat. Bath de son côté avait l'opportunité d'enchaîner un 4e match sans défaite et de se rapprocher du haut du tableau mais l'indiscipline leur a été fatale.