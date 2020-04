Malgré son désarroi, le joueur reconnaît cependant que c’était la meilleure décision à prendre : "Après avoir parlé à des spécialistes, on m’a dit que je ne pouvais plus pratiquer de sports de contact, à cause de ma blessure à la tête. Cela a été une année vraiment difficile pour moi personnellement, mais j’accepte que ce soit la bonne décision pour moi et ma famille." Ses bonnes performances avec le club anglais, pour lequel il a arboré près de 70 fois la tunique, lui ont permis d’occuper une place spéciale dans le coeur des fans. "Bristol est devenu ma deuxième maison et j’ai vraiment aimé chaque minute. Je ne remercierai jamais assez les supporters pour l’accueil qu’ils m’ont réservé et je continuerai à soutenir l’équipe."