"J'adore être ici, a déclaré celui qui est devenu capitaine du XV du Chardon lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Venir dans le Devon est la meilleure décision que nous ayons prise en famille et il est rafraîchissant de découvrir de nouvelles choses. Sur le plan du rugby, c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait et je suis dans un club dont je suis tombé amoureux tout de suite. Nous avons un excellent groupe humainement, qui développe un jeu remarquable et la base de fans est incroyable ici. C'est le paradis. J'apprends beaucoup, sur et en-dehors du terrain."