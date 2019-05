L'édition 2018-2019 aura vu Gloucester terminer troisième de la phase régulière en championnat. Une réussite qui contraste avec la saison dernière où le club ne c'était pas qualifier, n'arrivant que septième.

"Nous avons fait des progrès, mais le travail est loin d'être terminé", a déclaré le principal intéressé. avant de poursuivre "Nous n'en sommes qu'à un certain stade et je suis convaincu que, si nous travaillons tous ensemble, dur et restons fidèles à nos convictions, nous pouvons faire de grandes choses pour le club, ses supporteurs et la ville de Gloucester."