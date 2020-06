Après une grave blessure au cou, et aux cervicales contractées suite à une mauvaise percussion contre les Saracens, le deuxième ligne Michael Fatialofa est revenu au centre d'entrainement des Worcester Warriors acclamé par ses coéquipiers. Après une lourde opération et 6 mois de convalescence, on était en droit de penser qu'il ne pourrait plus jamais jouer au rugby. Grâce à un mental à toutes épreuves, le joueur a déjà repris une activité physique. Il peut faire du vélo, et de la musculation. Malgré des progrès évidents, il lui reste encore du chemin pour pouvoir rechausser les crampons. Mais le seul fait de le voir marcher et sourire est un soulagement, tant son état semblait inquiétant.