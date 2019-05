Samedi à 16 heures aura lieu le choc entre Exeter, premier de la phase régulière de Premiership et les Saracens, le second du classement et Champion d’Europe en titre. Une affiche de très haut niveau qui marque un peu plus la suprématie des deux formations dans le championnat anglais depuis six ans pour les Sarries et cinq ans pour Exeter. Auréolés de leur titre en Champions Cup, les hommes de Mark McCall peuvent une nouvelle fois faire le doublé Europe/Championnat comme cela avait été le cas en 2016. Ils avaient battu le Racing 92 à Lyon sur le score de 21-9.

Toujours plus fort

Pour voir une finale sans aucune des deux formations en Premiership il faut remonter à 2013. Cette année-là, les Saracens pourtant premiers de la phase régulière se font sortir dès les demi-finales par Northampton 27-13 avant que ces derniers ne se fassent avoir par Leicester 37-17. L’année suivante les Sarries sont champions contre Bath 16-28, en 2016 une nouvelle victoire en finale contre Exeter 28-20 assoit un peu plus la domination des Londoniens sur le pays.

Ce sera lors de cette saison 2015-2016 qu’on découvrira Exeter au plus haut niveau national. Cette finale perdue ne va pas entériner les efforts des Chiefs. Ils iront battre la saison d’après les Saracens en demi-finale 18-16 pour enfin remporter le titre tant convoité contre les Wasps 20-23.

Brad Barritt soulève le trophée des Saracens obtenu avec les Saracens face aux Exeter Chiefs en finale de Premiership 2017-2018Icon Sport

L'année dernière les Saracens avaient disposé de Exeter 10-27 à Twickenham grâce à un doublé du trois-quarts aile américain Chris Wyles et de deux autres essais inscrits par Billy Vunipola et Nathan Earle.

Cette année les deux équipes ont fait la course en tête du championnat. Ils terminent avec un écart certain sur le troisième et le quatrième.

Exeter : 86 points ; 17 victoires ; 5 défaites.

Saracens : 78 points ; 16 victoires ; 6 défaites.

Gloucester : 68 points ; 13 victoires ; 1 nul ; 8 défaites.

Northampton :56 points ; 11 victoires ; 11 défaites.

Durant la saison régulière Exeter a largement gagné les Saracens à domicile, 31-16 avant de recevoir une rouste au retour 38-7. Le match sera sans doute de haute facture, avec ce qui se fait de mieux en Europe.

Par Dylan Munoz