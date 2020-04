Exeter, qui comptait trois pensionnaires au Mondial avec le XV de la Rose (Cowan-Dickie, Slade et Nowell) est ainsi moins représenté que les Saracens, Leicester ou Bath.

"Cela me surprend, a expliqué Steenson. Soyons honnêtes, nous sommes premiers en Premiership, qualifiés en Champions Cup avec un quart de finale à disputer à domicile et nous avons de jeunes talents qui savent comment gagner les gros matchs. C'est frustrant que beaucoup d'entre eux semblent être ignorés. C'est peut-être dû au fait que certaines personnes n'aiment pas le style de rugby que nous pratiquons, et si c'est le cas, on ne va pas changer d'attitude par rapport à eux. J'adorerais que davantage aient la chance qu'ils méritent car nous avons de nombreux bons joueurs dans la tranche d'âge 22-26 ans. Ils peuvent compter pour l'avenir de l'Angleterre. [...] Harry Williams a eu la malchance de n'avoir pas participé aux 6 Nations et Ben Moon allait très bien avant le retour de Joe Marler. Jonny Hill est un talent qui pourrait donner à l'Angleterre quelque chose de différent car il y a beaucoup de joueurs grands en deuxième ligne, mais lui est vraiment athlétique et brillant. Sam Simmonds est un numéro 8 très dynamique et chaque fois qu'il joue pour nous, il est exceptionnel. Pareil pour son frère Joe à l'ouverture. Tout dépend de la façon dont Eddie Jones veut que ses équipes jouent, mais il ne pense visiblement pas que beaucoup de nos joueurs correspondent à son style."