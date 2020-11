Harlequins 3-33 Exeter

Premier match et première démonstration de force des Chiefs. Les champions en titre n’ont fait qu’une bouchée des Quins, qui ont résisté une mi-temps. Le second acte a été un véritable cavalier seul des visiteurs qui ont inscrit quatre essais en seconde période pour s’assurer de ramener les cinq points du déplacement à Londres. Dans cette rencontre, le troisième ligne centre d’Exeter Sam Simmonds s’est offert un triplé. Il début cette saison comme il a terminé la dernière, en fanfare. Les joueurs de Rob Baxter frappent fort d’entrée.

London Wasps 23-20 Bristol

Dans ce qui était le choc sur le papier de cette première journée de Premiership. Bears et Wasps se sont rendus coups pour coups sur la pelouse de Coventry. Bristol pensait arracher les quatre points grâce à un essai de Piutau à cinq minutes du terme mais c’était sans compter sur la caractère des locaux. L’ailier Josh Basset réalise un exploit sur son aile et sert après-contact son troisième ligne à l’intérieur qui s’en va crucifier les Bears. Un match qui tenu toutes ses promesses.

Leicester 38-15 Gloucester

Les Tigers lancent parfaitement leur saison 2020-2021 ! Les coéquipiers de Zach Henry, l’ancien neversois, ont signé une magnifique victoire face aux Gloucestermen. Un succès bonifié qui plus est à la faveur de quatre essais marqués. Un joueur a impressionné dans cette partie c’est Richard Wigglesworth. Tout juste arrivé des Saracens, le vétéran anglais a illuminé cette rencontre de sa classe. Il a marqué le troisième essai des siens après avoir amené le premier par sa vison du jeu et ses passes toujours décisives.

Sale 32-23 Northampton

Les Sharks sont un candidat sérieux au titre cette année. Sur leur pelouse ils ont maîtrisé assez facilement une formation des Saints trop imprécise pour espérer un bon résultat. Deux essais en moins de vingt minutes pour les locaux qui ont rapidement mis la main sur cette rencontre. Une victoire à cinq points avec quatre essais marqués dont le dernier par l’intermédiaire de MacGinty, le demi d’ouverture américain, excellent tout au long de cette partie.

Worcester 11-10 London Irish

On sait que nous sommes qu’à la première journée, mais ce résultat peut compter en fin de saison si jamais ces deux formations sont à la lutte pour le maintien. Les Warriors ont arraché le succès d’un petit point dans une rencontre engagée mais pourrie par de nombreuses fautes techniques. Les Londoniens pensait tenir la victoire après l’essai de Nick Phipps mais les locaux bin réagi pour franchir la ligne à quelques minutes du coup de sifflet finale et rafler la mise. Les coéquipiers de Sean O’Brien peuvent avoir des regrets.

Bath 12-19 Newcastle

Elle est là la surprise de ce week-end. À peine de retour en première division, les Flacons créent la surprise en allant s’imposer sur la pelouse de Bath ! Malgré un essai rapide de Cokanasiga, les locaux n’ont pas réussi à imposer leur jeu et se sont faits piéger. Le numéro 8 de Newcastle Gary Graham s’est offert un doublé en fin de première période et a remis sa formation dans le droit chemin. Les promus ont tenu dans le second acte face aux vagues de Bath et remportent une rencontre qui marque leur retour dans l’Élite du rugby anglais.