Premiership - Exeter en patron, la surprise Gloucester... L'essentiel de la 6ème journée

Bath Rugby 24 - 39 Exeter Chiefs

Les Chiefs continuent leur marche en avant et restent invaincus cette saison. Les joueurs d'Exeter, sans pitié avec Bath ont enchaîné une sixième victoire consécutive. Un succès construit grâce à une seconde mi-temps plus qu'aboutie et aux réalisations de Townsend et Nowell en fin de rencontre.

Northampton Saints 15 - 23 Leicester Tigers

Dans un Twickenham à moitié garni, les Tigers n'ont eu besoin que de 10 minutes le temps de marquer à deux reprises par l'intermédiaire de Youngs et Olowofela. Menant 20 à 10 à la pause, les joueurs de Leicester sont passés en mode gestion pour glaner un succès capital.

Sale Sharks 20 - 7 Newcastle Falcons

Cette victoire des Sharks aura été la seule victoire à domicile de ces cinq matchs de Premiership. Dans ce duel de mal classés, l'indiscipline des Falcons symbolisée par deux expulsions temporaires en seconde mi-temps auront eu raison de leurs espoirs de succès. Des réalisations d'Evans et Van Rensburgs viendront parachever cette victoire ô combien importante pour Sale.

London Wasps 21 - 35 Gloucester Rugby

Mais la vraie "perf"' du week-end est à mettre à l'actif de Gloucester. Pour le retour de Danny Cipriani dans son ancienne antre du Ricoh Stadium, ses 15 points au pied combinés au doublé de Charlie Sharples aux 23e et 70e minutes furent essentiels. Gloucester avec cette victoire passe devant son adversaire du jour et prend la troisième place du classement.

Harlequins 20 - 25 Saracens

Le leader de cette Premiership devait se méfier de ce déplacement au Stoop de Twinckenham. Sereins dans cette partie, les Sarries s'en sont remis à la botte d'Owen Farrell auteur de 20 des 25 points de son équipe ainsi qu'à un essai de Billy Vunipola.

Worcester 52 - 7 Bristol

Les Warriors n'ont fait qu'une bouffée de l'ours de Bristol. C'est pourtant les promus qui ont inscrit le premier essai du match dès la 3e minute de jeu. Mais après, pendant 77 minutes, Worcester a mis son jeu en place. Quatre essais en première période, et trois en seconde. Les Worcester Warriors dépassent la barre des cinquante points. Ils sont désormais 7e au classement. Bristol est 10e.