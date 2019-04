Sale 28 – 17 Harlequins

Ce sont les Harlequins qui sont le mieux entrés dans cette rencontre grâce à un essai de Mike Brown (4e). Cliffort plantait le deuxième essai des Harlequins (27e), après trois pénalités converties par le buteur de Sale, MacGuinty. Justement, Sale doit son succès à son buteur, auteur de sept pénalités. Au total, il aura inscrit 23 des 28 points de son équipe, une performance impressionnante. Grâce à ce solide succès, Sale occupe la sixième place et peut encore rêver d’une demie finale cette saison. Les Harlequins sont toujours quatrièmes.

Bath 26 – 19 Bristol

Tout pour l’attaque ! Voilà comment qualifier la prestation de Bath avec quatre essais inscrits. C’est d’abord Jonathan Joseph qui déchirait le rideau défensif adverse pour inscrire le premier essai des siens d’entrée de jeu (2e). Roberts (11e), Cokanasiga (23e) et Priestland (56e) sont les autres marqueurs du côté de Bath. Bristol n’a pu réagir que par l’intermédiaire de son buteur et grâce à un essai de Thomas en fin de partie (71e). Grâce à ce succès, Bath reste en embuscade à la sixième place, Bristol conserve sa place dans le ventre mou du classement.

Saracens 26 – 12 Newcastle

Les Sarries ont largement mérité leur succès en inscrivant quatre essais signés Maitland (34e), Malins (56e), Tompkins (69e) et Lozowski (80e). Ces derniers ont fait la différence en seconde période malgré la précision au pied de l’artilleur adverse, le demi de mêlée Takulua auteur des douze points de son équipe. Le premier essai des Saracens est un modèle d’offensive au large avec des courses dans le bon tempo de la charnière. Spencer et Farrell ont remonté une grande partie du terrain avant que Sean Maitland ne franchisse la ligne. Avec cette victoire, les Saracens conservent leur deuxième place derrière Exeter, toujours intouchable. Quant à Newcastle, l’avenir s’assombrit. Les Falcons sont derniers avec trois points de retard sur le premier non relégable.

Wasps 28 – 16 Worcester

Les Wasps ont inscrit trois essais durant la première mi-temps par Hugues (5e), Watson (11e) et Zhvania (20e), ce qui leur a permis de gérer leur avance lors du deuxième acte. Worcester avait également inscrit un essai par Lewis (32e). La deuxième mi-temps sera beaucoup moins prolifique des deux côtés. Les locaux ont inscrit un ultime essai par Hugues qui signe par la même occasion un doublé dans cette partie (63e). Avec ce succès bonifié, les Wasps relèvent la tête après quatre revers de rang. Worcester est toujours avant dernier de la Premiership.

Leicester 20 – 52 Exeter

Quelle leçon ! Exeter a infligé une cinglante défaite 52-20 à Leicester sur la pelouse de Welford Road. Pas moins de sept essais ont été inscrits par les Chiefs dont un essai de la révélation du dernier Tournoi des 6 Nations du côté du XV de la Rose, Henry Slade. Cette nouvelle défaite pour Leicester plonge le club dans la crise. Antépénultième avec 34 points, les Tigers n’ont plus que 5 points d’avance sur la lanterne rouge, Newcastle. L’ombre de la relégation plane désormais sur eux.

Northampton 31 – 40 Gloucester

Ce fut un festival d’essais dans cette rencontre opposant Northampton à Gloucester. Cinq pour Northampton, six pour Gloucester dont un triplé du trois-quarts centre Atkinson, grand bonhomme de cette rencontre. Sur son premier essai, il se défait magnifiquement du défenseur après une passe sautée d’un de ses partenaires. Un cadrage débord plus loin, le voilà derrière la ligne. Ce succès permet à Gloucester de conforter sa troisième place. Northampton occupe la sepitème place.