Exeter a été redoutable et n'a laissé que des miettes à Bath. Les Chiefs ont marqué cinq essais par Hill (17e, 63e), Cowan-Dickie (30e), Hogg (51e) et Devoto (70e). Avant sa finale, Exeter avait aligné sa meilleure équipe et on devrait retrouver les mêmes hommes face au Racing 92.

Innarêtables depuis la reprise, les Wasps ont dominé les partenaires de Semi Radradra. Un match qui a offert un gros spectacle avec neuf essais, cinq pour les Wasps et quatre pour Bristol. La décision s'est surtout faite après l'heure de jeu où les locaux ont inscrit trois essais en six minutes.