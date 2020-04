Le fait de pouvoir disputer les deux demi-finales sur terrain neutre (les stades de Wembley ou Twickenham sont évoqués) puis la finale une semaine plus tard à Twickenham permettrait d’attribuer tout de même un titre de champion d’Angleterre. Cela génèrerait également une rentrée d’argent non négligeable, alors que le manque à gagner est énorme depuis la suspension du Premiership à cause du coronavirus. Les revenus seraient alors partagés entre les douze clubs du championnat.

Les demi-finales potentielles si la suite de la saison ne se jouait pas :

Exeter – Northampton

Sale – Bristol