Bristol 18 - 17 Northampton

Les Bears sont passés tout près d'un grosse contre performance face aux Saints, toujours sevrés de victoire. En effet, ce sont les visiteurs qui vont démarrer tambour battant avec deux essais dans le premier quart d'heure par David Ribbans en solo (9e) et Piers Francis (15e). Malgré une réponse rapide des derniers vainqueurs de la Challenge Cup par Henry Purdy, ces derniers étaient menés 14-5 à la pause, pire 17-8 à dix minutes du terme. Mais le Bears ont réussi à se sortir d'une situation bien mal embarquée d'abord par un essai de Piers O'Oconnor. Ensuite, c'est le malheureux pilier remplaçant Ehren Painter qui va commettre un en avant volontaire, erreur fatale qui offre la victoire aux locaux sur le gong. Grosse désillusion pour les Saints qui avait tout bien fait mais qui échouent encore et qui sont désormais les seuls sans victoire.

Leicester 13 - 35 Exeter

Le champion en titre continue son petit bonhomme de chemin en tête mais cela n'a pas été de tout repos chez les Tigers. Après un essai de Yeandle, les Chiefs vont se relâcher et même se faire passer devant avant la pause grâce à un essai de Calum Green pour Leicester. Mais la deuxième période va être finalement un cavalier seul d'Exeter avec quatre essais par Kirsten (52e), Whitten (55e) mais aussi Sam Simmonds (71e) qui marque déjà son sixième essai en trois rencontres. Devoto va finir le travail en contre pour des Chiefs plus que jamais en tête du classement et qui font le plein de confiance avant le début de la coupe d'Europe et la réception de Glasgow ce dimanche.

Wasps 17 - 27 Newcastle

Décidément, on n'arrête plus le promu Newcastle. Les Falcons ont enchaîné une troisième victoire en trois matchs, seul le champion Exeter fait aussi mieux. Face aux Wasps, Newcastle a parfaitement géré la rencontre. Ils menaient 17-7 à la mi-temps grâce à deux essais de Radwan et Fuser et même 27-7 grâce à l'interception de Stevenson au retour des vestiaires. Les locaux ont réagi avec deux essais de West et Douglas mais cela s'avérait bien insuffisant. Les Falcons sont en pleine confiance, à l'image de l'expérimenté Toby Flood, leur buteur. L'ancien joueur du Stade toulousain a encore réalisé un 100% au pied, il est à l'image de son équipe, impérial.

Worcester 17 - 33 Bath

Bath tient enfin sa première victoire de la saison. Menés 3-0 après une pénalité de Duncan Weir, de retour en club, les hommes de Stuart Hooper vont coller un 33-0 à leurs adversaires en une heure de jeu. Cinq essais de Mercer (21e), Wright (28e), McNally (40+1e), Stooke (53e) et Rokoduguni (57e) vont sanctionner les nombreuses fautes des Warriors. Les deux essais de Humphreys (62e) et David (75e) ne changeront rien. Bath remonte à la sixième place tandis que Worcester est avant dernier.

London Irish 13 - 21 Sale

Après la déconvenue à la dernière minute face à Newcastle, les Sharks se sont repris. En tête 10-0 après 22 minutes après l'essai de Janse van Rensburg, Sale a pourtant laissé son adversaire revenir. La botte de l'ancien catalan Paddy Jackson et l'essai de Curtis Rona ont permit aux London Irish de recoller à 13-13. Mais l'essai de Akker Van der Merwe et la botte précieuse de MacGinty permettent à Sale de grimper à la quatrième place du championnat.

Gloucester 24 - 34 Harlequins

Quelle victoire de la part des Harlequins, la deuxième consécutive à l'extérieur. Avec deux essais de Dombrandt et Chisholm contre un de Slater, les Quins mènent 17-10 à la pause. Mais la 44ème minute va être le tournant du match. Alors au sol, Esterhuizen, le centre des Harlequins, assène un bien vilain coup de coude sur un nez adverse, sanction immédiate : carton rouge. Un fait de jeu qui va s'avérer favorable... aux visiteurs, portés par un Marcus Smith impérial. Il dépose d'abord un délice de coup de pied pour Earle avant de monter un chandelle bien exécutée qui va profiter à Dombrandt pour le doublé et surtout l'essai du bonus offensif. Le doublé du talonneur remplaçant Hanson pour Gloucester ne changera rien, Smith va boucler sa partition parfaite par un superbe drop. Une victoire importante pour les Quins, qui sont cinquièmes.