Harlequins 16 - 10 Sale

Pour le premier match de cette journée de reprise, les Harlequins de Chris Robshaw et Marcus Smith ont créé la surprise en disposant des Sale Sharks, dauphins du championnat. Menés de 9 points à la mi-temps, les visiteurs, qui alignaient pour la première fois la recrue Manu Tuilagi, avaient pourtant repris en main la rencontre au début du second acte grâce à un beau mouvement conclu par Byron McGuigan. Mais c'était sans compter sur un superbe groupé pénétrant et un essai de Scott Baldwin juste avant l'heure de jeu. Une réalisation qui a définitivement donné l'avantage à l'équipe londonienne, qui garde avec cette victoire l'espoir de se qualifier pour les demi-finales.

Worcester 15 - 44 Gloucester

Engagés dans une fin de saison sans enjeu, les Warriors ont tout simplement été surclassés par leurs adversaires du jour. Tout avait pourtant bien commencé pour eux, avec un essai plein de réussite de Ted Hill dès la deuxième minute. Mais le carton rouge infligé à Melani Nanai à la 19e minute pour un placage dangereux sur Jonny May a définitivement fait basculer la rencontre. May sorti commotionné pour son premier match avec son nouveau club, c'est l'autre ailier de Gloucester, Ollie Thorley, qui s'est illustré en inscrivant deux des six essais de son équipe. Alors qu'ils restaient sur cinq défaites avant la suspension de la compétition, les coéquipiers de Danny Cipriani ont parfaitement repris ce Premiership. À sept points de la quatrième place, tout reste possible.

Exeter 26 - 13 Leicester

Tout ne fut pas facile pour les leaders incontestés du championnat. Les Chiefs étaient même menés rapidement 6 à 0 après une pénalité et un drop de l'ouvreur international George Ford. Mais la situation s'est débloquée à partir de la demi-heure de jeu, d'abord par la puissance du troisième ligne Dave Ewers, puis par les jambes de feu de l'arrière écossais Stuart Hogg. Une réalisation de Luke Cowan-Dickie et un essai pénalité pour chaque équipe plus tard, les Chiefs engrangent un dixième succès cette saison, bonifié qui plus est. Pour les Tigers, à qui la relégation des Saracens a offert une fin de saison sans pression, les deux prochains mois de compétition serviront à préparer pour le mieux l'exercice 2020-2021.

Bath 34 - 17 London Irish

Pour ce match de reprise entre deux équipes du milieu de tableau, la victoire était essentielle dans l'optique de la course aux demi-finales. Et c'est le demi de mêlée Ben Spencer, transfuge des Saracens, qui a montré la voie à ses nouveaux coéquipiers dès la 5e minute en interceptant et s'offrant un essai après une course de 70 mètres. Deux ballons portés conclus par Tom Dunn plus tard, Bath menait déjà 17 à 0. Un essai de Curtis Rona juste avant la pause entretenait le suspense, mais Jonathan Joseph puis Jack Walker entérinèrent le résultat à l'heure de jeu. Forts de cette victoire bonifiée, les coéquipiers de Sam Underhill rejoignent Northampton et ne sont plus qu'à trois petits points de la quatrième place.

Bristol 16 - 12 Saracens

Même amputés de plusieurs internationaux, partis ou en prêt, les Saracens restent une pointure du championnat anglais pour cette fin de saison. Preuve en est de leur domination dans ce match, avec 60% de possession comme d'occupation. Mais les Londoniens se sont heurtés à une défense héroïque des Bears, qui alignaient pour la première fois leur recrue phare Semi Radradra. Le centre fidjien n'a pas fait parler la poudre sous la pluie, mais c'est toute l'équipe qui a poussée pour aller chercher un essai de pénalité à la 77e minute. Cette victoire obtenue dans des conditions difficiles, associée au faux pas de Sale chez les Harlequins, fait des Bears les nouveaux dauphins d'Exeter.

Northampton 21 - 34 Wasps

Le match de clôture de cette 14e journée et reprise ne fut pas le moins plaisant. Après un premier acte dominé par les visiteurs (6-14 à la mi-temps), les choses se sont emballées après la pause : deux cartons jaunes pour les Wasps, un réveil pour les Saints et quatre essais marqués dans la deuxième mi-temps. On a cru un moment Northampton capable de renverser le match, mais l'ailier des Wasps Josh Bassett a crucifié les espoirs des Saints en allant marquer un magnifique deuxième essai personnel. Sur une très bonne lancée avant la coupure (quatre victoires en cinq matchs), les coéquipiers de Malakai Fekitoa semblent être partis sur le même rythme. Pour la première fois de la saison, ils s'emparent de la quatrième place synonyme de qualification pour les demi-finales.