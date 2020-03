Sale 39 - 0 London Irish

Quelle démonstration du dauphin de ce Premiership ! Les Sharks n'ont laissé aucune chance aux Londoniens, pourtant à la lutte pour les phases finales. Une prestation défensive remarquable, avec en prime le premier "fanny" de la saison infligé à leur adversaire. Mais aussi un match très abouti offensivement avec 6 essais marqués, dont 3 de la paire de centre composée des frères Sam et Luke James. Mauvaise opération pour les London Irish, qui se retrouvent à sept points de la qualification.

Worcester 10 - 16 Northampton

En quête de rachat après leur défaite à domicile contre les Saracens la semaine passée, les Saints ont fait le boulot à Worcester. Déjà devant à la pause (3-13), Northampton a résisté au retour des Warriors pour engranger les 4 points de la victoire. Les Saints ont notamment pu compter sur leur ouvreur James Grayson, auteur de 11 points au pied. Worcester reste sur une série noire de six défaites.

Exeter 57 - 20 Bath

Défaits pour la quatrième fois de la saison face aux Harlequins la semaine dernière, le leader a remis les pendules à l'heure en roulant sur Bath au Sandy Park. Auteurs d'un premier acte parfait (29-3 à la mi-temps), les Chiefs ont déroulé en seconde période en contenant un court sursaut des visiteurs. Le numéro 8 Sam Simmonds et l'ailier Olly Woodburn ont chacun inscrit un doublé.

Saracens 24 - 13 Leicester

Déjà relégués, les Sarries continuent de jouer leur rôle d'arbitre dans ce Premiership. Portés par un doublé de leur ailier Alex Lewington, ils ont glané leur huitième succès de la saison. Les Tigers pointent toujours à une triste avant-dernière place, devant leur adversaire du jour.

Wasps 39 - 22 Gloucester

Les Wasps sont l'une des équipes en forme du moment en Premiership. Les Jaune et Noir ont enchaîné un troisième succès bonifié consécutif face à Gloucester. Les Cherries and White, qui subissent leur cinquième défaite d'affilée, se sont consolés en allant chercher un bonus offensif. Mais le butin est bien maigre pour une équipe déclarée candidate aux phases finales en début de saison.

Bristol 28 - 15 Harlequins

Bien lancés par un doublé de leur ailier Luke Morahan et menant 25-8 à la mi-temps, les Bears sont tombés sur une valeureuse équipe des Harlequins qui les a empêchés d'aller chercher le bonus offensif. Les Londoniens ont même remporté la seconde période avec un essai du phénomène Gabriel Ibitoye et nourrissent quelques regrets par rapport au premier acte. Les Bears engrangent une cinquième victoire de suite et restent sur le podium du Premiership.