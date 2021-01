"Le club a été informé qu'une erreur s'était produite dans les laboratoires Randox (qui officient pour le championnat d'Angleterre, ndlr) et qu'à la suite de nouveaux tests, 18 des 19 résultats positifs initiaux étaient en fait négatifs", a expliqué le club dans un communiqué publié jeudi. Un porte-parole des laboratoires Randox a expliqué que des "opérateurs n'ont pas suivi les procédures" et a présenté ses "excuses pour la gêne occasionnée" dans un communiqué publié par le Premiership.

Sur les 989 joueurs et membres de l'encadrement testés au sein des douze clubs du championnat, "seuls deux cas étaient finalement positifs", a par ailleurs précisé le Premiership, qui a fait relâche pour près de trois semaines et doit reprendre le 29 janvier. Vingt-quatre cas positifs avaient été annoncés dans l'ensemble de la Ligue avant la découverte de l'erreur, selon le communiqué de Bath, neuvième au classement du Premiership.

La direction de Bath a toutefois décidé par précaution de mener une nouvelle série de tests sur son effectif par l'intermédiaire d'un autre laboratoire. Le centre d'entraînement, quant à lui, ne rouvrira pas avant la semaine prochaine et les séances au contact ne reprendront pas avant mardi, si toutefois les résultats s'avèrent concluants. "C'est un énorme soulagement d'apprendre qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Cependant, cela a énormément perturbé nos joueurs, l'encadrement et le personnel du club pendant ces deux semaines de pause du championnat", a affirmé le directeur général de Bath, Tarquin McDonald, cité dans le communiqué. "Nous nous concentrons maintenant sur le retour à l'entraînement la semaine prochaine et sur la préparation de notre match à Bristol", leader du championnat d'Angleterre, le 29 janvier, a-t-il ajouté.