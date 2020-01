Le président des Saracens prend sa retraite

"Alors que nous entrons dans une nouvelle année et une nouvelle décennie, il est temps pour le club de prendre un nouveau départ. Je ne rajeuni pas (71 ans N.D.L.R) et je pense qu'il est temps que je me retire de mon poste de président et de rester un simple fan de cette incroyable équipe de rugby" a expliqué Nigel Wray. Une décision prise alors que le club de Watford vit des moments compliqués à l'image des sanctions émises à son encontre (35 points de retards et plusieurs millions de livres d'amendes)